Brüsszel jóváhagyta az ukrán hitelt, a Pentagon elhúzódó válságra figyelmeztet

Weber már nem aggódik a demokráciáért – nyíltan beismerte a politikai zsarolást

Ahogy megfordult a politikai széljárás, Brüsszel hirtelen rugalmas lett: az Európai Néppárt vezetője már a Magyarország elleni szankciós mechanizmus leállításáról beszél. Manfred Weber beismerése rávilágított, hogy a Magyarország elleni jogállamisági eljárás valójában politikai eszközként működött, amelynek elsődleges célja az Orbán-kormány elmozdítása volt.

Különös, hogy az eljárást már az új Országgyűlés megalakulása és a kormányzati struktúra felállása előtt okafogyottnak ítélték. Ez nem más, mint külföldi beavatkozás.

Közel nyolc esztendő után pont kerülhet az Európai Unió Magyarország elleni legélesebb jogi és politikai konfliktusának végére. Az évek óta húzódó, jogállamiságinak álcázott eljárás sorsa Orbán Viktor választási veresége után pecsételődött meg, bizonyítva, hogy a büntetőintézkedések nem szakmai, hanem kizárólag hatalmi kérdésekről szóltak.