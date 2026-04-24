Brüsszel jóváhagyta az ukrán hitelt, a Pentagon elhúzódó válságra figyelmeztet

Az Európai Unió jóváhagyta az Ukrajnának nyújtandó hitelt, és további szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben. Az Európai Néppárt vezetője már a Magyarország elleni szankciós mechanizmus leállításáról beszél. Manfred Weber kijelentése rávilágít arra, hogy a hazánk elleni jogállamisági eljárás politikai eszközként működött, amelynek célja az Orbán-kormány leváltása volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentős személyi változtatásokat jelentett be az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetésében. A Pentagon szerint az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros térségében telepített aknák miatt elhúzódó válságra kell készülni. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 0:03
Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Weber már nem aggódik a demokráciáért – nyíltan beismerte a politikai zsarolást

Ahogy megfordult a politikai széljárás, Brüsszel hirtelen rugalmas lett: az Európai Néppárt vezetője már a Magyarország elleni szankciós mechanizmus leállításáról beszél. Manfred Weber beismerése rávilágított, hogy a Magyarország elleni jogállamisági eljárás valójában politikai eszközként működött, amelynek elsődleges célja az Orbán-kormány elmozdítása volt. 

Különös, hogy az eljárást már az új Országgyűlés megalakulása és a kormányzati struktúra felállása előtt okafogyottnak ítélték. Ez nem más, mint külföldi beavatkozás.

Közel nyolc esztendő után pont kerülhet az Európai Unió Magyarország elleni legélesebb jogi és politikai konfliktusának végére. Az évek óta húzódó, jogállamiságinak álcázott eljárás sorsa Orbán Viktor választási veresége után pecsételődött meg, bizonyítva, hogy a büntetőintézkedések nem szakmai, hanem kizárólag hatalmi kérdésekről szóltak. 

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője a DPA német hírügynökségnek adott nyilatkozatában tette egyértelművé, hogy az április 12-i választási eredmények után okafogyottá vált a hazánk ellen indított, 7. cikk szerinti eljárás fenntartása. Brüsszel most sietve szabadítaná fel a korábban visszatartott forrásokat, hogy segítse az új politikai berendezkedést. 

Tisztogatás az SZBU-nál: Zelenszkij lefejezte a regionális parancsnokságokat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyi változtatásokat jelentett be az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetésében. Az április 22-én szignózott elnöki rendeletek értelmében azonnali hatállyal távozniuk kell a megyei igazgatóságok vezetőinek. Kijev, Harkiv és Herszon megyékben is új parancsnokok veszik át az irányítást. Úgy tűnik, Zelenszkij elégedetlen a belső elhárítás eddigi teljesítményével.

Az elnöki hivatal honlapján megjelent dokumentumok szerint Volodimir Zelenszkij átszervezte a titkosszolgálat regionális rendszerét. A határozat alapján a Harkiv régióban a 336/2026-os rendelettel felmentették tisztségéből a helyi közigazgatás vezetőjét, Alekszandr Kucot. A posztot Denisz Lutij vette át.

Hasonló személycsere történt a Herszoni régióban is. Artem Boriszevicset felmentették tisztségéből, helyére Volodimir Vavruha került. Boriszevics ugyanakkor nem maradt pozíció nélkül: a 334/2026. számú elnöki rendelet értelmében ő veszi át az Ukrán Biztonsági Szolgálat kijevi és kijevi régióbeli főigazgatóságának vezetését.

A dokumentumokból nem derült ki, hogy mi indokolta a hirtelen jött váltásokat.

A Pentagon vázolta a rideg valóságot: elhúzódó válság jön

Az iráni aknatelepítések és a hajóforgalom akadozása súlyos zavarokat okoz az olaj- és gázellátásban, miközben az árak tartósan magas szinten maradhatnak. A kialakult helyzet nemcsak a térséget, hanem az egész világgazdaságot is érzékenyen érintheti. A Pentagon értékelése szerint akár hosszú hónapokig is eltarthat a Hormuzi-szoros aknamentesítése, ami tartós bizonytalanságot vetít előre a globális energiapiacokon.

Az iráni–amerikai szembenállás mind gazdasági, mind politikai szempontból egyre komolyabb következményekkel járhat, miközben az energiahordozók ára tartósan magasan maradhat. 

A Pentagon számításai szerint a Hormuzi-szoros aknáktól való megtisztítása akár fél évet is igénybe vehet, ami hosszabb ideig fennálló bizonytalanságot jelenthet a nemzetközi olajpiacon.

Az olaj drágulása akár az amerikai félidős választások időpontjáig is kitarthat, ami kedvezőtlen fejlemény lehet Donald Trump és a Republikánus Párt számára.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a fiatalokról (2. rész)

Most a díszlet úgy van átrendezve, hogy a veszély itt van, de ők nem látják. Az ellenállás iránya: Pink Floyd, Tolsztoj, Kosztolányi, Cs. Szabó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu