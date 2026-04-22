Scott Bessent egy kongresszusi bizottsági meghallgatáson elmondta, hogy több mint tíz ország fordult ezzel a kéréssel az adminisztrációhoz. A számukra kedvező döntést azzal indokolta, hogy a legsérülékenyebb és az energiahordozókat tekintve legszegényebb országokról van szó.
Scott Bessent: A Hormuzi-szoros blokádját megszenvedő országok kérték az orosz kőolaj szankciójának feloldását
A Hormuzi-szoros blokádját leginkább megszenvedő országok kérésével indokolta az amerikai pénzügyminiszter szerdán azt, hogy az Egyesült Államok újabb egy hónappal meghosszabbította az orosz kőolajra kivetett szankciójának részleges és átmeneti feloldását.
Az amerikai kormány április 17-én jelentette be, hogy újabb 30 nappal meghosszabbítja a már tengeren lévő orosz kőolaj mentességét a szankciók alól. Scott Bessent két nappal korábban még úgy nyilatkozott, hogy Washingtonnak nincs szándékában ilyen döntést hozni.
További Külföld híreink
A Trump-kormányzat először március közepén döntött arról, hogy egy hónapra mentesíti az Oroszországból, valamint Iránból származó, már tankerekbe töltött kőolajat a szankciók alól, ezzel mérsékelve az iráni konfliktus miatt megugrott kőolajárakat. A mostani döntés nem vonatkozik az iráni kőolajra.
Borítókép: Hadihajó a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!