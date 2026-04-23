Weber már nem aggódik a demokráciáért – nyíltan beismerte a politikai zsarolást

Az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárás az Európai Unió legdrasztikusabb eszköze a tagállamok fegyelmezésére. Elméletileg a demokrácia és az alapvető jogok védelmére szolgál, és végső soron akár a szavazati jog felfüggesztésével is járhatna, bár erre a gyakorlatban minimális esély mutatkozott. Magyarország esetében az Európai Parlament nyolc évvel ezelőtt indította el az eljárást, az uniós értékek állítólagos veszélyeztetésére hivatkozva.

A brüsszeli kettős mérce működését jól szemlélteti a lengyel példa is, amelyre a mostani folyamatok kísértetiesen hasonlítanak.

Lengyelország ellen szintén érvényben volt a 7. cikk szerinti eljárás, ám a 2023-as ottani kormányváltás után Ursula von der Leyen bizottsága szokatlan sebességgel állapította meg a „javulást”. Varsó esetében néhány hónap elegendő volt ahhoz, hogy a korábban zárolt uniós források megnyíljanak, miután Brüsszel úgy ítélte meg, hogy elkezdődött a jogi korrekció.

Bár a mostani fordulat ismét felerősítheti azokat a hangokat, amelyek szerint az Európai Bizottság pusztán politikai fegyverként használja a jogállamisági eljárásokat, a brüsszeli retorika szerint ők csupán rugalmasak.

Manfred Weber jelzésénél is beszédesebb, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Tisza Párt győzelmét követően azonnal arról tájékoztatta a nyilvánosságot: a testület minden erejével azon lesz, hogy a Magyarországnak járó pénzeket mielőbb felszabadítsa és eljuttassa a rendeltetési helyére.