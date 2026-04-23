Weber már nem aggódik a demokráciáért – nyíltan beismerte a politikai zsarolást

Ahogy megfordult a politikai széljárás, Brüsszel hirtelen rugalmas lett: az Európai Néppárt vezetője már a Magyarország elleni szankciós mechanizmus leállításáról beszél. Manfred Weber beismerése rávilágított, hogy a Magyarország elleni jogállamisági eljárás valójában politikai eszköz volt, amelynek elsődleges célja az Orbán-kormány elmozdítása. Különös, hogy az eljárást már az új Országgyűlés megalakulása és a kormányzati struktúra felállása előtt okafogyottnak ítélték. Ez nem más, mint külföldi beavatkozás.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 19:34
Manfred Weber beismerése rávilágított, hogy a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárás valójában egy politikai eszköz volt Forrás: AFP
Weber érvelése szerint a szankciós mechanizmust kifejezetten az „orbáni rendszer” ellenében hívták életre még 2018-ban, így a kormányváltással megszűnt az az indok, amelyre Brüsszel eddig hivatkozott. Ha az eljárás megállapította volna, hogy Magyarország megsérti az uniós értékeket, az azzal járhatott volna, hogy hazánkat megfosztják szavazati jogától az uniós döntéshozatalban. Weber azonban kijelentette: 

A Magyarország ellen indított 7. cikkely szerinti eljárás konkrétan összefüggésben állt Orbán Viktor jogállamiságellenes politikájával.

Weber szerint az Európai Parlamentnek el kellett ismernie az új miniszterelnök Európa-párti irányvonalát. A néppárti vezető szerint

most meg kell tennünk az első lépéseket a 7. cikk szerinti eljárás lezárása felé.

Az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárás az Európai Unió legdrasztikusabb eszköze a tagállamok fegyelmezésére. Elméletileg a demokrácia és az alapvető jogok védelmére szolgál, és végső soron akár a szavazati jog felfüggesztésével is járhatna, bár erre a gyakorlatban minimális esély mutatkozott. Magyarország esetében az Európai Parlament nyolc évvel ezelőtt indította el az eljárást, az uniós értékek állítólagos veszélyeztetésére hivatkozva.

A brüsszeli kettős mérce működését jól szemlélteti a lengyel példa is, amelyre a mostani folyamatok kísértetiesen hasonlítanak. 

Lengyelország ellen szintén érvényben volt a 7. cikk szerinti eljárás, ám a 2023-as ottani kormányváltás után Ursula von der Leyen bizottsága szokatlan sebességgel állapította meg a „javulást”. Varsó esetében néhány hónap elegendő volt ahhoz, hogy a korábban zárolt uniós források megnyíljanak, miután Brüsszel úgy ítélte meg, hogy elkezdődött a jogi korrekció.

Bár a mostani fordulat ismét felerősítheti azokat a hangokat, amelyek szerint az Európai Bizottság pusztán politikai fegyverként használja a jogállamisági eljárásokat, a brüsszeli retorika szerint ők csupán rugalmasak. 

Manfred Weber jelzésénél is beszédesebb, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Tisza Párt győzelmét követően azonnal arról tájékoztatta a nyilvánosságot: a testület minden erejével azon lesz, hogy a Magyarországnak járó pénzeket mielőbb felszabadítsa és eljuttassa a rendeltetési helyére.

Dömötör Csaba is reagált Manfred Weber szavaira

Dömötör Csaba közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Néppárt részéről felmerült a Magyarországgal szembeni, 7-es cikk szerinti eljárás megszüntetésének lehetősége. Az európai parlamenti képviselő szerint már önmagában az is beszédes, hogy az új kormány még hivatalba sem lépett, a parlament még meg sem alakult, és egyetlen jogszabály-módosítás sem történt, mégis napirendre került az eljárás lezárása.

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a fiatalokról (2. rész)

Bayer Zsolt avatarja

Most a díszlet úgy van átrendezve, hogy a veszély itt van, de ők nem látják. Az ellenállás iránya: Pink Floyd, Tolsztoj, Kosztolányi, Cs. Szabó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu