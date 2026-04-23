Weber már nem aggódik a demokráciáért – nyíltan beismerte a politikai zsarolást

Weber érvelése szerint a szankciós mechanizmust kifejezetten az „orbáni rendszer” ellenében hívták életre még 2018-ban, így a kormányváltással megszűnt az az indok, amelyre Brüsszel eddig hivatkozott. Ha az eljárás megállapította volna, hogy Magyarország megsérti az uniós értékeket, az azzal járhatott volna, hogy hazánkat megfosztják szavazati jogától az uniós döntéshozatalban. Weber azonban kijelentette:
A Magyarország ellen indított 7. cikkely szerinti eljárás konkrétan összefüggésben állt Orbán Viktor jogállamiságellenes politikájával.
Weber szerint az Európai Parlamentnek el kellett ismernie az új miniszterelnök Európa-párti irányvonalát. A néppárti vezető szerint
most meg kell tennünk az első lépéseket a 7. cikk szerinti eljárás lezárása felé.
