Dömötör Csaba: Már az Európai Bizottság sem tagadja, hogy a pénzek visszatartása politikai nyomásgyakorlás volt

„Mindeközben az Európai Bizottság elnöke interjút adott a Süddeutsche Zeitungnak, amelyben egyértelművé tette az összefüggést az uniós pénzek befagyasztása és a választások között” – hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Dömötör Csaba szerint immár az Európai Bizottság is elismeri, hogy politikai nyomásgyakorlás volt a pénzek visszatartása (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Ursula von der Leyen „elmondta, hogy 17 milliárd eurót fagyasztottak be, ami nagyon hiányzott, és megmutatkozott Magyarország versenyképességi romlásában, és végső soron befolyásolta, hogy a magyar választók hogyan voksoltak a szavazófülkében” – emlékeztetett a képviselő.

Nem azért írtam le ezt, mert meglepő. Végül is a képviselők is erről beszéltek azon az elhíresült európai parlamenti bizottsági ülésen. De most már legalább az Európai Bizottság sem tagadja, hogy a pénzek visszatartásának nem sok köze volt a magyar demokrácia állapotához, annál több a politikai nyomásgyakorláshoz

„Az már a következő hetek zenéje, hogy az új kormány mit kezd majd azzal a követeléslistával, amit a pénzek folyósításához kötnek. Mostantól ők döntenek a Magyarország szuverenitását mélységében érintő ügyekben” – hangsúlyozta az EP-képviselő.

Az Európai Bizottság követeléslistája a régi, a felelősség új

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)