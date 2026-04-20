dömötör csabaursula von der leyeneurópai bizottság

Dömötör Csaba: Már az Európai Bizottság sem tagadja, hogy a pénzek visszatartása politikai nyomásgyakorlás volt

Fontos összefüggésre világított rá a Fidesz európai parlamenti képviselője. Már az Európai Bizottság sem tagadja, hogy a pénzek visszatartása politikai nyomásgyakorlás volt – emelte ki Dömötör Csaba.

Munkatársunktól
2026. 04. 20. 19:59
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mindeközben az Európai Bizottság elnöke interjút adott a Süddeutsche Zeitungnak, amelyben egyértelművé tette az összefüggést az uniós pénzek befagyasztása és a választások között” – hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Dömötör Csaba szerint immár az Európai Bizottság is elismeri, hogy politikai nyomásgyakorlás volt a pénzek visszatartása

Ursula von der Leyen „elmondta, hogy 17 milliárd eurót fagyasztottak be, ami nagyon hiányzott, és megmutatkozott Magyarország versenyképességi romlásában, és végső soron befolyásolta, hogy a magyar választók hogyan voksoltak a szavazófülkében” – emlékeztetett a képviselő.

Nem azért írtam le ezt, mert meglepő. Végül is a képviselők is erről beszéltek azon az elhíresült európai parlamenti bizottsági ülésen. De most már legalább az Európai Bizottság sem tagadja, hogy a pénzek visszatartásának nem sok köze volt a magyar demokrácia állapotához, annál több a politikai nyomásgyakorláshoz

– mutatott rá.

„Az már a következő hetek zenéje, hogy az új kormány mit kezd majd azzal a követeléslistával, amit a pénzek folyósításához kötnek. Mostantól ők döntenek a Magyarország szuverenitását mélységében érintő ügyekben” – hangsúlyozta az EP-képviselő.

Az Európai Bizottság követeléslistája a régi, a felelősség új

– zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJancsó Miklós

Ki hitte volna, igaz?

Bayer Zsolt avatarja

Egy régi Jancsó-film jelenete. Akkor igazságtalan volt és hamis. Ma rögvalóság…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.