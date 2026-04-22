Dömötör Csaba: Lelepleződött a jogállamisági eljárás valódi célja

Dömötör Csaba szerint egyértelművé vált, hogy a Magyarországgal szemben indított 7-es cikk szerinti eljárás politikai nyomásgyakorlás volt. A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy látja: az Európai Néppárt már az új kormány hivatalba lépése előtt az eljárás megszüntetéséről beszél, ami szerinte bizonyítja, hogy az ügynek nem volt köze a jogállamisághoz.

2026. 04. 22. 22:00
Fidesz MEP Csaba Domotor (Photo: Zsolt Szigetvary / MTI)
Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő Fotó: MTI
Dömötör Csaba közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Néppárt részéről felmerült a Magyarországgal szembeni, 7-es cikk szerinti eljárás megszüntetésének lehetősége. Az európai parlamenti képviselő szerint már önmagában az is beszédes, hogy az új kormány még hivatalba sem lépett, a parlament még meg sem alakult, és egyetlen jogszabály-módosítás sem történt, mégis napirendre került az eljárás lezárása.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Mint fogalmazott, ez világosan mutatja, hogy az eljárásnak „az égvilágon semmi köze nem volt a jogállamisághoz”. Véleménye szerint sokkal inkább egy olyan eszközről volt szó, amellyel egy, a brüsszeli fősodorhoz nem igazodó kormányt próbáltak meg fenyíteni és nyomás alá helyezni.

A fideszes politikus úgy látja, Brüsszel részéről most már nem is próbálják fenntartani a jogállamisági eljárás látszatát. „Csak a nyers zsarológépezet maradt a színpadon” – fogalmazott, hozzátéve: ezt most éppen le akarják venni a napirendről.

Dömötör Csaba szerint a helyzet új kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az új kormány milyen feltételekkel és milyen elvárások mentén számíthat az eljárás enyhítésére vagy megszüntetésére.

Mint azt korábban lapunk megírta, Ukrajna befejezte a javításokat, újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szerint a háttérben azonban kemény geopolitikai érdekek és politikai számítások húzódhattak meg.

Borítókép: Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
