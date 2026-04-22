Dömötör Csaba közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Néppárt részéről felmerült a Magyarországgal szembeni, 7-es cikk szerinti eljárás megszüntetésének lehetősége. Az európai parlamenti képviselő szerint már önmagában az is beszédes, hogy az új kormány még hivatalba sem lépett, a parlament még meg sem alakult, és egyetlen jogszabály-módosítás sem történt, mégis napirendre került az eljárás lezárása.
Dömötör Csaba: Lelepleződött a jogállamisági eljárás valódi célja
Dömötör Csaba szerint egyértelművé vált, hogy a Magyarországgal szemben indított 7-es cikk szerinti eljárás politikai nyomásgyakorlás volt. A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy látja: az Európai Néppárt már az új kormány hivatalba lépése előtt az eljárás megszüntetéséről beszél, ami szerinte bizonyítja, hogy az ügynek nem volt köze a jogállamisághoz.
Mint fogalmazott, ez világosan mutatja, hogy az eljárásnak „az égvilágon semmi köze nem volt a jogállamisághoz”. Véleménye szerint sokkal inkább egy olyan eszközről volt szó, amellyel egy, a brüsszeli fősodorhoz nem igazodó kormányt próbáltak meg fenyíteni és nyomás alá helyezni.
A fideszes politikus úgy látja, Brüsszel részéről most már nem is próbálják fenntartani a jogállamisági eljárás látszatát. „Csak a nyers zsarológépezet maradt a színpadon” – fogalmazott, hozzátéve: ezt most éppen le akarják venni a napirendről.
Dömötör Csaba szerint a helyzet új kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az új kormány milyen feltételekkel és milyen elvárások mentén számíthat az eljárás enyhítésére vagy megszüntetésére.
Borítókép: Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő (Fotó: MTI)
