Dömötör Csaba: Tragikus hirtelenséggel megjavult a Barátság olajvezeték

Kijev megkapta a választási eredményt, amit látni szeretett volna, a Barátság kőolajvezeték pedig hirtelen megjavult – mutatott rá az összefüggésre a Fidesz EP-képviselője. Az ukrán zsarolást pedig ezután a Tisza-kormány kapja – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.

2026. 04. 21. 20:29
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
„Tragikus hirtelenséggel megjavult a Barátság olajvezeték is” – írta a közösségi médiában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Nem az ukrán szakemberek, nem az Európai Bizottság delegációja hozta helyre, hanem a választás eredménye

– mutatott rá.

A választással kapcsolatban többször és több helyen elmondtuk az álláspontunkat. De ezen túltekintve érdemes jegyzőkönyvbe venni egy dolgot. Azt, hogy

az olajblokáddal Kijev állami szintre emelte az energiával való zsarolást. Mindezt egy uniós tagállammal szemben

– hívta fel a figyelmet a képviselő.

Végül is megkapta, amit akart, a kívánt választási eredményt és a 90 milliárd eurós hitelt, ami napokon belül zöld lámpát kaphat

– tette hozzá.

Ami a jövőt illeti, azt a zsarolást, amit eddig az Orbán-kormány kapott, ezentúl a Tisza-kormány kapja. Az ő döntésük lesz, hogy hogyan reagálnak rá – emelte ki.

A kormány új lesz, de a dilemma a régi: hogyan lehet elérni, hogy a magyarok pénze Magyarországon maradjon, az energia ára pedig megfizethető szinten – zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

 

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

