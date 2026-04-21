Dömötör Csaba: Tragikus hirtelenséggel megjavult a Barátság olajvezeték

„Tragikus hirtelenséggel megjavult a Barátság olajvezeték is” – írta a közösségi médiában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Nem az ukrán szakemberek, nem az Európai Bizottság delegációja hozta helyre, hanem a választás eredménye

– mutatott rá.

A választással kapcsolatban többször és több helyen elmondtuk az álláspontunkat. De ezen túltekintve érdemes jegyzőkönyvbe venni egy dolgot. Azt, hogy

az olajblokáddal Kijev állami szintre emelte az energiával való zsarolást. Mindezt egy uniós tagállammal szemben

– hívta fel a figyelmet a képviselő.

Végül is megkapta, amit akart, a kívánt választási eredményt és a 90 milliárd eurós hitelt, ami napokon belül zöld lámpát kaphat

– tette hozzá.

Ami a jövőt illeti, azt a zsarolást, amit eddig az Orbán-kormány kapott, ezentúl a Tisza-kormány kapja. Az ő döntésük lesz, hogy hogyan reagálnak rá – emelte ki.

A kormány új lesz, de a dilemma a régi: hogyan lehet elérni, hogy a magyarok pénze Magyarországon maradjon, az energia ára pedig megfizethető szinten – zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

