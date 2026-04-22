Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon. „Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg” – fogalmazott az államfő.
Hirtelen megjavult a Barátság, nekiment a magyar gyermekvédelmi törvénynek az EU bírósága
Elmarasztaló ítéletet hozott az EU bírósága a magyar gyermekvédelmi törvény kapcsán. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy befejeződtek a Barátság kőolajvezeték javítási munkálatai – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
„Tragikus hirtelenséggel megjavult a Barátság olajvezeték is” – kommentálta az ukrán elnök bejelentését a közösségi médiában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. „Nem az ukrán szakemberek, nem az Európai Bizottság delegációja hozta helyre, hanem a választás eredménye” – mutatott rá.
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője bizakodva várja az uniós nagykövetek szerdai megbeszélését, amelynek során döntés születhet az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban. Kallas egyúttal sürgette az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadását.
Ukrán drónok éjszaka megtámadtak egy olajszivattyú- és elosztóállomást Oroszország Szamara régiójában. A támadás célpontja a Proszvet nevű falu területén található létesítmény volt – mondta a tisztviselő. Az elosztóállomás a Barátság kőolajvezeték hálózatának része.
A magyarországi választások után rövid idővel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében a Brüsszel által indított eljárásban. A luxembourgi testület szerint a szabályozás több ponton sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: AFP)
