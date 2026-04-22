volodimir zelenszkijeurópai unióbarátság

Hirtelen megjavult a Barátság, nekiment a magyar gyermekvédelmi törvénynek az EU bírósága

Elmarasztaló ítéletet hozott az EU bírósága a magyar gyermekvédelmi törvény kapcsán. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy befejeződtek a Barátság kőolajvezeték javítási munkálatai – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 04. 22. 1:00
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon. „Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg” – fogalmazott az államfő.

Zelenszkij bejelentette a Barátság kőolajvezeték javítási munkálatainak befejezését (Illusztráció, forrás: ANP via AFP)
Zelenszkij bejelentette a Barátság kőolajvezeték javítási munkálatainak befejezését (Illusztráció, forrás: ANP via AFP)

„Tragikus hirtelenséggel megjavult a Barátság olajvezeték is” – kommentálta az ukrán elnök bejelentését a közösségi médiában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. „Nem az ukrán szakemberek, nem az Európai Bizottság delegációja hozta helyre, hanem a választás eredménye” – mutatott rá.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője bizakodva várja az uniós nagykövetek szerdai megbeszélését, amelynek során döntés születhet az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban. Kallas egyúttal sürgette az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadását.

Ukrán drónok éjszaka megtámadtak egy olajszivattyú- és elosztóállomást Oroszország Szamara régiójában. A támadás célpontja a Proszvet nevű falu területén található létesítmény volt – mondta a tisztviselő. Az elosztóállomás a Barátság kőolajvezeték hálózatának része.

A magyarországi választások után rövid idővel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében a Brüsszel által indított eljárásban. A luxembourgi testület szerint a szabályozás több ponton sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu