Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Ukrán dróncsapás érte a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú létesítményét

Ukrán drónok mértek csapást az oroszországi Szamara régió egyik olajszivattyú- és elosztóállomására keddre virradó éjszaka. A támadásban érintett létesítmény a Barátság kőolajvezeték-hálózat része.

2026. 04. 21. 16:27
Illusztráció (Forrás: ANP via AFP)
Ukrán drónok éjszaka megtámadtak egy olajszivattyú- és elosztóállomást Oroszország Szamara régiójában – számolt be róla a Reuters hírügynökség az ukrán SZBU egyik tisztviselőjére hivatkozva.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddre ígérte a Barátság kőolajvezeték üzembe helyezését. Fotó: AFP

A támadás célpontja a Proszvet nevű falu területén található létesítmény volt – mondta a tisztviselő. Az elosztóállomás a Barátság kőolajvezeték hálózatának része.

A támadás tüzet okozott, és az előzetes adatok szerint öt, egyenként húszezer köbméter űrtartalmú, nyersolajat tartalmazó tartályt rongált meg – mondta a tisztviselő, ezt azonban a Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni.

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezett kőolaj Magyarország és Szlovákia irányába, az ukrán fél szerint az infrastruktúrának egy orosz támadás okozta megrongálódása miatt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddre ígérte a vezeték üzembe helyezését.

A szamarai régió kormányzója elmondta, hogy Ukrajna megkísérelt megtámadni egy ipari létesítményt, és arról számolt be, hogy több helyszínen is drónok zuhantak le. A létesítményt viszont nem nevezte meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

