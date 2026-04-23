A Pentagon vázolta a rideg valóságot: elhúzódó válság jön

Az olaj drágulása akár az amerikai félidős választások időpontjáig is kitarthat, ami kedvezőtlen fejlemény lehet Donald Trump és a Republikánus Párt számára.

A Pentagon értékelése alapján az iráni hadsereg által lerakott aknák teljes felszámolása a szorosban akár hat hónapig is eltarthat, és valószínű, hogy ez a folyamat nem zárul le az Egyesült Államok és Irán közötti háború befejezése előtt.

A konfliktus gazdasági hatásai az év végéig, sőt akár azon túl is éreztethetik hatásukat. Ezekről az előrejelzésekről az amerikai hadügyminisztérium egyik magas rangú képviselője beszélt egy zárt körű, április 21-én tartott tájékoztatón. A gazdasági következmények mellett a helyzet komoly politikai kihatásokkal is járhat az Egyesült Államokban, különösen a republikánusok számára a novemberi választások közeledtével.

Április 22-én, szerdán egy gallon benzin átlagára 4,02 dollár volt az Egyesült Államokban, míg februárban – még a háború kitörése előtt – 2,98 dollárba került.

Donald Trump egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett: korábban úgy fogalmazott, hogy az árak a választásokig változatlanok maradhatnak vagy enyhén emelkedhetnek, később viszont már jelentős csökkenést vetített előre. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint ugyanakkor a benzin ára várhatóan szeptember végéig nem esik három dollár alá gallononként.

Három, névtelenséget kérő forrás szerint a törvényhozókat arról tájékoztatták, hogy Irán több tucat aknát helyezhetett el a Hormuzi-szorosban és környezetében. Ezek egy részét GPS-alapú technológiával, távolról telepítették, ami megnehezíti a felkutatásukat az amerikai erők számára.

Más robbanószerkezeteket feltehetően kisebb hajókról helyeztek ki az iráni egységek. A Pentagon nem reagált az aknamentesítés várható időigényére vonatkozó megkeresésekre.