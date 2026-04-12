J. D. Vance támogatásáról biztosította Orbán Viktort, tűzszünet kezdődött a Közel-Keleten

Az Egyesült Államok alelnökének budapesti látogatása történelmi jelentőségű volt. J. D. Vance magyarországi látogatása során támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt és az egész magyar népet is. Történelmi energiaválság látszik kibontakozni a szakértők szerint pedig ez még csak a kezdet. Donald Trump elérte a célját, sikerült Iránt tárgyalóasztalhoz ültetni, a tűzszünet azonban törékeny. Az orosz ukrán háború továbbra is ezrek életébe kerül nap mint nap. A Török Áramlat elleni robbantási kísérlet ellehetetlenítette volna Magyarország energiaellátását. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

J. D. Vance támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

J. D. Vance történelmi jelentőségű látogatást tett

J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre érkezett, ahol több hivatalos programon vett részt Orbán Viktor miniszterelnökkel. Az amerikai alelnök budapesti programjának középpontjában az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélés állt. A találkozón napirendre került a gazdasági együttműködés, az energiabiztonság, a családpolitika, a migráció kérdése, valamint a nyugati civilizáció jövőjét érintő politikai kihívások is.

A sajtótájékoztatón Orbán Viktor elmondta, alelnök legutóbb 35 éve járt Magyarországon, és húsz éve nem volt ilyen magas rangú vendégünk az Egyesült Államokból.

Az amerikai alelnök részt vett a Magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban, ahol beszédében méltatta Magyarország eredményeit és dicsérte Orbán Viktor következetes, szuverenista politikáját is, valamint támogatásáról biztosította a magyar népet is.