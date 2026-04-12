Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

J. D. Vance támogatásáról biztosította Orbán Viktort, tűzszünet kezdődött a Közel-Keleten

Az Egyesült Államok alelnöke a héten történelmi látogatásra érkezett hazánkba. J. D. Vance a támogatásáról biztosította nemcsak Orbán Viktor miniszterelnököt, de egész Magyarországot is. Történelmi energiaválság van kibontakozóban, amely még csak most kezdi igazán elérni Európát, Franciaországban már tiltakozások kezdődtek. Donald Trump elérte a célját, kéthetes tűzszünet és tárgyalás jön a Közel-Keleten. Az orosz–ukrán háború tovább folytatódik, az emberi tragédiák sora pedig megszámlálhatatlan. A Török Áramlat elleni robbantás kísérlet ellehetetlenítette volna hazánk energiaellátását. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 04. 12. 1:01
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Az Egyesült Államok alelnökének budapesti látogatása történelmi jelentőségű volt. J. D. Vance magyarországi látogatása során támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt és az egész magyar népet is. Történelmi energiaválság látszik kibontakozni a szakértők szerint pedig ez még csak a kezdet. Donald Trump elérte a célját, sikerült Iránt tárgyalóasztalhoz ültetni, a tűzszünet azonban törékeny. Az orosz ukrán háború továbbra is ezrek életébe kerül nap mint nap. A Török Áramlat elleni robbantási kísérlet ellehetetlenítette volna Magyarország energiaellátását. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei. 

J.D. Vance támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt
J. D. Vance támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

J. D. Vance történelmi jelentőségű látogatást tett

J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre érkezett, ahol több hivatalos programon vett részt Orbán Viktor miniszterelnökkel. Az amerikai alelnök budapesti programjának középpontjában az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélés állt. A találkozón napirendre került a gazdasági együttműködés, az energiabiztonság, a családpolitika, a migráció kérdése, valamint a nyugati civilizáció jövőjét érintő politikai kihívások is.

A sajtótájékoztatón Orbán Viktor elmondta, alelnök legutóbb 35 éve járt Magyarországon, és húsz éve nem volt ilyen magas rangú vendégünk az Egyesült Államokból. 

Az amerikai alelnök részt vett a Magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban, ahol beszédében méltatta Magyarország eredményeit és dicsérte Orbán Viktor következetes, szuverenista politikáját is, valamint támogatásáról biztosította a magyar népet is. 

 

Óriási válság közeledik, Európa pedig tehetetlen

Európa továbbra is védtelen a közel-keleti konfliktus okán kibontakozó válsággal szemben. Franciaországban és Írországban az üzemanyagárak drasztikus emelkedése miatt pedig már tüntetések is kezdődtek, miután az állam láthatóan nem tesz semmit a vállalkozók megsegítése érdekében.

Megbénult a nantes-i körgyűrű, miután építőmunkások zárták le azt, tiltakozásképpen a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak ellen. Franciaországban a dízelüzemanyag ára drasztikusan emelkedett a Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti konfliktus miatt, ez pedig rengeteg kis- és középvállalkozót sodor veszélybe. 

A leginkább problémás terület azonban egyértelműen a mezőgazdaság lehet, hiszen a használatban lévő gépek jelentős része dízelüzemű, így pedig érzékenyen érinti a gazdákat az áremelkedés. Nem véletlenül kezdtek tiltakozásba Írországban a gazdák, akik ellen már a hadsereget is be kellett vetni. 

 

Trump elérte a célját, kéthetes tűzszünet jön Iránban

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott tízpontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

Donalt Trump arról is beszámolt, hogy döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával, akik arra kérték, hogy az Irán ellen kilátásba helyezett pusztító légicsapástól tekintsen el átmeneti időre, amiért cserébe Irán „teljes mértékben és azonnal” megnyitja a Hormuzi-szorost és garantálja annak biztonságát.

 

Szijjártó Péter: Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy három újabb magyar áldozata van a háborúnak. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, ehhez pedig a kormánypártoknak kell nyerniük a vasárnapi választáson.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy Ukrajnában immár több mint négy éve zajlik egy „teljesen értelmetlen és reménytelen háború”.

Ebben a háborúban immár sajnos több mint száz magyar ember halt meg. Tegnap erősítették meg, hogy újabb három magyar áldozata van a háborúnak. Három, técsői járásból származó fiatalember. Közülük ketten nősek és családosak voltak, őket a feleségük és két-két gyermekük most már hiába várja haza, és volt egy egyedülálló magyar áldozat is

– mondta.

– Ezzel összesen immáron sajnos 104 olyan magyar emberről tudunk, akik ebben a teljesen értelmetlen és reménytelen háborúban halt meg. Ebben a háborúban, amelyhez Magyarországnak az égegyadta világon semmi köze nincsen – fogalmazott. 

 

A szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást

A tárcavezető felidézte, hogy Európa hatalmas lépésekkel halad egy talán minden eddiginél súlyosabb energiaválság felé, hiszen itt most nem kizárólag arról van szó, hogy drámai energiaár-emelkedés várható, hanem arról is, hogy reális veszélye van egy olajhiány és egy gázhiány kialakulásának. 

Az ukránoknak az a céljuk, hogy Európából az orosz gázt és az orosz olajat teljes egészében kizárják. Ennek érdekében politikai lépéseket is tettek, terrortámadásokra is sor került, hiszen ne felejtsük el, hogy az első ilyen erőszakos, energiaellátáshoz kapcsolódó esemény az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása volt


– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett: az oroszokat vádolták először ezzel, ami persze nem lett volna logikus, hiszen az oroszok a saját vezetéküket miért robbantották volna föl?

A külügyminiszter szerint most „ebbe a sorba illeszkedik az, hogy a tegnapi nap folyamán a szerb hatóságok egy olyan terrortámadást előztek meg, amelyben a Török Áramlat vezeték szerbiai szakaszát akarták felrobbantani”. 

A Török Áramlat vezeték Magyarország földgázellátása szempontjából nélkülözhetetlen. Hiszen a magyar földgázvezeték-rendszerben naponta található földgázmennyiség 56 százaléka, tehát több mint fele a Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik. Ha a Török Áramlat vezeték működésképtelen, azt valaki felrobbantja, akkor Magyarország földgázellátása egészen egyszerűen ellehetetlenül. A magyar családok ellátása meg az ország gazdasági működőképessége is veszélybe kerül


– figyelmeztetett a külügyminiszter.

 

Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos) 

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András avatarja

Az önmagát előtérbe toló balos médiamunkást sohasem vette igazán komolyan a közvélemény.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
