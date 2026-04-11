Szijjártó Péter: Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy három újabb magyar áldozata van a háborúnak. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, ehhez pedig a kormánypártoknak kell nyerniük a holnapi választáson.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 15:37
Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak, ami újfent megerősíti, hogy Magyarországnak a jövőben is minden béketörekvést támogatnia kell – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy hazánknak ki kell maradnia ebből a háborúból. 

Szijjártó Péter elmondta, hogy immár 104 magyar áldozata van az értelmetlen háborúnak.  Fotó: AFP/Ferenc Isza

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy Ukrajnában immár több mint négy éve zajlik egy „teljesen értelmetlen és reménytelen háború”.

Ebben a háborúban immár sajnos több mint száz magyar ember halt meg. Tegnap erősítették meg, hogy újabb három magyar áldozata van a háborúnak. Három, técsői járásból származó fiatalember. Közülük ketten nősek és családosak voltak, őket a feleségük és két-két gyermekük most már hiába várja haza, és volt egy egyedülálló magyar áldozat is

– mondta.

–Ezzel összesen immáron sajnos 104 olyan magyar emberről tudunk, akik ebben a teljesen értelmetlen és reménytelen háborúban halt meg. Ebben a háborúban, amelyhez Magyarországnak az égegyadta világon semmi köze nincsen – folytatta.

– Ezt a háborút minél előbb be kell fejezni, és gondoskodni kell arról, hogy ebbe a háborúba Magyarországot soha senki ne keverhesse bele. Ehhez holnap választást kell nyerni – húzta alá.

„Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, és Magyarországnak a jövőben is minden béketörekvést támogatnia kell annak érdekében, hogy ez a háború minél előbb véget érjen, és ne legyen újabb magyar áldozat – fűzte hozzá.

– Természetesen a három újabb magyar áldozat családjaival a külképviseleteink felvették a kapcsolatot és az ilyenkor szokásos támogatást ennek a három családnak is nyújtani fogjuk – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

add-square Választás 2026

Választás 2026: A rendőrség felkészült, pártbefolyástól mentesen dolgozik vasárnap is

Választás 2026 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

