Szijjártó Pétertől ellenzékiek kértek szelfit Balassagyarmaton, mutatjuk a miniszter reakcióját + videó

A miniszterelnök az egymillió kézfogás napja részeként járja az országot szombaton, ahová Szijjártó Péter is elkísérte. Egyik állomásukon Balassagyarmaton ellenzékiek kértek közös fotót a külgazdasági és külügyminisztertől. Az eseményről videót posztolt.

Szijjártó Péter a következőt írta videója mellé:

Ahol a Fidesz, ott a békesség!

A rövid videónak annak fényében különösen üzenet jellege is van, hogy pénteken a tiszás tömegrendezvényről és az azt követő eseményekről botrányos felvételek láttak napvilágot. Heremutogatás, transzvesztiták, nyilvános vizelés, gyújtogatás, rongálás kísérte a tegnapi ellenzéki rendezvényt.

A miniszterelnök az egymillió kézfogás napja részeként járja az országot. Orbán Viktor indulás előtt azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.