Kiverte a biztosítékot az egrieknél is a tiszás kampányrendezvényen heréjét mutogató rapper + videó

„Ti mit gondoltok arról az alpáriságról, ami tegnap történt a Hősök terén?” – kérdezte az egri választókat Bohár Dániel. A riport a Polgárok Házában készült, ahol sokan gyűltek össze Orbán Viktor érkezésére, aki az egymillió kézfogás napja részeként látogatott a városba.

A kérdés előzménye, hogy péntek este botrányt kavart egy, a budapesti Hősök terén tartott ingyenes tiszás koncert. A rendezvény egyik szervezője Puzsér Róbert volt. Az egyik fellépő, a Hősök rappere, Eckü botrányos viselkedése váltott ki heves reakciókat, a rapper ugyanis a heréjét mutogatta.

Az Egerben megszólítottak közül többen is felháborodásuknak adtak hangot.

„Engem nagyon felháborít, hogy a Hősök terén egy ilyen esemény megtörténhet. Az is, hogy ezt több ezren ünnepelték, még inkább elszomorító” – mondta az egyik megkérdezett. Hozzátette:

Nagyon-nagyon elszomorító, hogy a magyar közélet idáig tudott süllyedni a Tiszának köszönhetően.

Egy másik válaszadó úgy fogalmazott: „Megmutatták valójában azt, hogy ők milyen értékeket képviselnek.” Hozzátette:

Én azt gondolom, hogy most, az utolsó pillanatban, amikor még sokan bizonytalanok, hogy hova adják a voksukat, ez maximálisan meggyőzheti őket.

Szerinte „össze lehet hasonlítani ezt a fajta – nevezzük így – előadást, meg például Radics Gigi éneklését.”

Majd úgy zárta: „Én úgy gondolom, egy jóérzésű ember azonnal el tudja dönteni, hogy melyiket érdemes támogatni.”

„Hát nem nehéz választani. Holnap meg is mutathatják a magyarok. Nagyon szépen köszönöm!” – fogalmazott Bohár Dániel a riport végén.

Borítókép: Nagykoncert a Hősök terén (Forrás: Facebook)