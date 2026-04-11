Rengeteg fiatal várta Orbán Viktort + videó

Rengeteg fiatal várta Orbán Viktort az országjárásán – derül ki a kormányfő közösségi oldalán közzétett videóból.

Mint ismert, a kormányfő reggel elindította az egymillió kézfogás napját. Hajnalban kezdte meg körútját, mindenhol üdvrivalgással és fotózkodni vágyók tömegével találkozott. A miniszterelnök azt kérte a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és „a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás”.

„Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel, és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, hogy a Fidesz a biztos választás” – mondta.

Ennek az akciónak a részeként a ránk eső kézfogás mennyiséget mi is leszállítjuk a mai nap során – fogalmazott.

„Mindenki hozzon el mindenkit” – kérte Orbán Viktor a választókat, hozzátéve: „Azt hiszem, a vártnál nagyobb arányú győzelmet fogunk aratni”. A buszos körúton Lázár János és Szijjártó Péter is elkísérte a miniszterelnököt.

Budapesten záródik a miniszterelnök körútja: 19 órakor a Szentháromság téren tartja a kampányzáró beszédét.