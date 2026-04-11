Kis Grófóval erősítette meg a roma közösséggel kötött szövetséget Orbán Viktor + videó

„Összeesküvést szervezek” – mondta Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban.
„Én azért jöttem, hogy támogassam Orbán Viktor miniszterelnök urat speciálba” – mondta Kis Grófo a videóban.
Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány tíz-egynéhány éve megállapodást kötött a roma közösséggel: munka, gyerekek nevelése, kormányzati támogatás.
Amióta létezik a megállapodás a kormány és a roma közösség között, azóta nekünk van egy ilyen nyílt összeesküvésünk Grófóval, és választások előtt ezt meg szoktuk erősíteni
– közölte a kormányfő.
