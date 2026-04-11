Itt hallgathatja meg Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnökét, ahogy roma szavazatok vásárlását szervezi

„Valamennyi pénz kell, hogy elinduljak, amit beszéltünk azt a kétmillió forintot, hogy tudjak menni az embereimet összerakni meg ugye, hogy pontosan mennyi csomag, mert akkor úgy osztom, hogy akkor a legszegényebb településieket meg tudom szólítani” – mondja beszélgetőtársa Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnökének a birtokunkba került hangfelvételen. Stefán Attila rábízza az illetőre, hogy hova megy, és azt mondja: „ahol a legjobb ár-érték arányt ki tudsz hozni”.

A lapunk birtokába került hangfelvételekről egyértelműen kiderül:

a Tisza Párt a roma voksok szervezett megvásárlásán dolgozik, méghozzá a párt katonai szakértőjének jobbkeze, Stefán Attila révén.

„A legjobb ár-érték arány” adományosztásra, ételosztásra, rendezvényszervezésre vonatkozik, és nem az egyetlen bizonyíték.

Stefán ugyanis hónapok óta azon dolgozik, hogy főnöke jelöltségének helyén, a hajdúszoboszlói választókerületben, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5. számú választókerületben is adományokért cserébe tudjanak roma szavazatokhoz jutni. Egy másik felvételrészleten beszélgetőtársa felvetésére, hogy „fű alatt” mondanák el a rendezvény végén a csomagosztáskor, hogy „ez a Tisza Párttól van”. Ahogy fogalmaznak: „Jó, mert akkor itt az lenne, hogy nem tudom mihamarabb, mikor lenne meg a csomag”, mire az a válasz Ruszin-Szendi jobbkezétől, hogy „húsvét előtt kéne”.

A beszélgetőtárs erre azt mondja, hogy „utána, amikor elmentek, vége a rendezvénynek, mikor mindenki megy hazafele, adok a kezükbe csomagot, és akkor fű alatt mondom, hogy a Tisza Párt által van, lássátok, még így is segít”.

A tiszás kabinetfőnök, Stefán óvatoskodva, de helyesel: „igen, csak tudod azt hivatalosan nem lehet mondani”.

A rendezvény költségeit is részletezik: „Jó, de akkor hárommillió magyarul” – teszi hozzá végül Ruszin-Szendi kabinetfőnöke, „plusz az az 500 csomag”, jegyzi meg a kalkuláció zárásaként a Tisza Párt szakértőjének legközvetlenebb munkatársa.

A továbbiakban a finanszírozás konkrét kivitelezése is felmerült a felek között: „Úgy fizetünk, mint támogatás, akkor nem kell adózni, nem kell semmit csinálni”.

Végül az is elhangzott, hogy néhány órára a kabinetfőnöke szerint maga Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza katonai szakértője, Magyar Péter bizalmasa is részt venne a rendezvényen.