Itt hallgathatja meg Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnökét, ahogy roma szavazatok vásárlását szervezi

A lapunk birtokába került hangfelvételekből kiderül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke a Hajdúságban, valamint Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását. „A legjobb ár-érték arány”, „fű alatti” tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, „plusz ötszáz csomag” – ezek a konkrét tiszás felvásárlási tervek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 16:29
Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Hatlaczki Balázs
„Valamennyi pénz kell, hogy elinduljak, amit beszéltünk azt a kétmillió forintot, hogy tudjak menni az embereimet összerakni meg ugye, hogy pontosan mennyi csomag, mert akkor úgy osztom, hogy akkor a legszegényebb településieket meg tudom szólítani” – mondja beszélgetőtársa Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnökének a birtokunkba került hangfelvételen. Stefán Attila rábízza az illetőre, hogy hova megy, és azt mondja: „ahol a legjobb ár-érték arányt ki tudsz hozni”. 

A lapunk birtokába került hangfelvételekről egyértelműen kiderül:

a Tisza Párt a roma voksok szervezett megvásárlásán dolgozik, méghozzá a párt katonai szakértőjének jobbkeze, Stefán Attila révén.

„A legjobb ár-érték arány” adományosztásra, ételosztásra, rendezvényszervezésre vonatkozik, és nem az egyetlen bizonyíték.

Stefán ugyanis hónapok óta azon dolgozik, hogy főnöke jelöltségének helyén, a hajdúszoboszlói választókerületben, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5. számú választókerületben is adományokért cserébe tudjanak roma szavazatokhoz jutni. Egy másik felvételrészleten beszélgetőtársa felvetésére, hogy „fű alatt” mondanák el a rendezvény végén a csomagosztáskor, hogy „ez a Tisza Párttól van”. Ahogy fogalmaznak: „Jó, mert akkor itt az lenne, hogy nem tudom mihamarabb, mikor lenne meg a csomag”, mire az a válasz Ruszin-Szendi jobbkezétől, hogy „húsvét előtt kéne”.

A beszélgetőtárs erre azt mondja, hogy „utána, amikor elmentek, vége a rendezvénynek, mikor mindenki megy hazafele, adok a kezükbe csomagot, és akkor fű alatt mondom, hogy a Tisza Párt által van, lássátok, még így is segít”.

A tiszás kabinetfőnök, Stefán óvatoskodva, de helyesel: „igen, csak tudod azt hivatalosan nem lehet mondani”.

 

A rendezvény költségeit is részletezik: „Jó, de akkor hárommillió magyarul” – teszi hozzá végül Ruszin-Szendi kabinetfőnöke, „plusz az az 500 csomag”, jegyzi meg a kalkuláció zárásaként a Tisza Párt szakértőjének legközvetlenebb munkatársa.

A továbbiakban a finanszírozás konkrét kivitelezése is felmerült a felek között: „Úgy fizetünk, mint támogatás, akkor nem kell adózni, nem kell semmit csinálni”.

Végül az is elhangzott, hogy néhány órára a kabinetfőnöke szerint maga Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza katonai szakértője, Magyar Péter bizalmasa is részt venne a rendezvényen.

A tiszás szavazatvásárlás esete nem egyedi. Csütörtökön az ország másik végében, Zalakomáron Lovkó Csaba osztott ételt, ruhát, és egy résztvevő asszony arccal vállalt beszámolója szerint ötezer forintot a jórészt romák lakta településen. Korábban pedig Csatári Ernő, Magyar Péter bulizótársa és Somogy vármegyei jelöltjének szórólapjairól került ki videó, amelyek tartós élelmiszeres ajándékcsomagok mellé voltak bekészítve egy raktárban.

A Fidesz pénteken bejelentette: demokrácia-központot indítanak az ilyen és ehhez hasonló csalások bejelentésére.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczi Baázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
