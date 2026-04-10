Már megint tiszások buktak le: ötezer forintért próbálta megvenni a rászorulók szavazatait Magyar Péter jelöltje + videó

Tiltott módszerekkel, akár szavazatvásárlással is próbálkozhatnak a Tisza Párt jelöltjei a kampányban. Zala vármegyében felvételek készültek arról, hogy a nagykanizsai jelölt, Lovkó Csaba ajándékokat osztott rászoruló választóknak Zalakomáron.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 10:46
Választási csalást követhetnek el több körzetben is Magyar Péter képviselőjelöltjei törvénytelen szavazatvásárlásokkal. Egyikük Lovkó Csaba, aki a Tisza színeiben a Zala 3. számú választókerületben indul, csütörtökön Zalakomár településen osztott különböző ajándékokat. A jelöltről képek is készültek, ahogy belép a tiszás kampánypult mögött egy épületbe. Információink szerint itt zajlott az ajándékok kiosztása – számolt be róla a Zala vármegyei hírportál.

A tiszás stand Zalakomárban, ahol a szavazatvásárlás történhetett. (Forrás: zaol.hu)

A helyi források mellett videófelvétel is igazolja, hogy a romák által is lakott faluban Magyar Péter emberei a kampányidőszakban tiltott eszközökkel igyekeztek voksokat gyűjteni. A ruha- és ételosztás mellett a történteket súlyosbítja, hogy résztvevők szerint ötezer forinttal is igyekeztek „meggyőzni” a tiszások a rászoruló választópolgárokat.

Az elmúlt hetekben nem ez az első ilyen eset a Tisza Párt környékén, Csatári Ernő kampányanyagait néhány hete tartós élelmiszerek mellett találták meg egy somogyi raktárban. Egy korábbi felvétel tanúsága szerint tiszás aktivisták választási osztogatást tartottak Endrefalván. Magyar Péter korábban éppen a kormánypártokat vádolta hasonló módszerekkel. Látható, hogy a Tisza-vezér azt a stratégiát választotta, hogy ellenfelét vádolja azzal, amit a kampányban ők követnek el.

Borítókép: Lovkó Csaba, a Tisza Párt nagykanizsai jelöltje (Forrás: Ellenpont)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
