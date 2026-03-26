Nagyüzem a Tisza Pártnál: rengeteg élelmiszercsomaggal vásárolnának szavazatot Magyar Péterék

A Tisza Párt talán legtöbb botrányt kavaró jelöltje, Csatári Ernő, ismét a figyelem középpontjába került, miután újabb hazugságával bukott le. Ugyanis egy Facebook-oldal nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter jelöltje egy alapítvány segítségével csomagokat osztogat a választókerületében, így próbálja meggyőzni a választókat.

Az ügy középpontjában az úgynevezett „Tisza-csomagok” állnak, amelyek – a rendelkezésre álló információk szerint – több somogyi településen is megjelentek. A csomagok alapvető élelmiszereket tartalmaztak, melléjük pedig politikai tartalmú kiadványok kerültek.

A történet február–március fordulóján kezdődött, amikor az oldal közlése szerint Csatári Ernő stábja egy alapítványi konstrukció mögé bújva szervezett csomagosztást kisebb településeken. A Tisza Párt hivatalos kommunikációja szerint az alapítvány független, ugyanakkor nemrég nyilvánosságra került egy szórólap, amely konkrét időpontokat és helyszíneket jelölt meg, ahol a Tisza Párt jelöltje, nevezetesen Csatári Ernő aláírásgyűjtése és az élelmiszerosztás ugyanazon helyen és időben zajlott.

Az ügy végül egy különösen érdekes fordulatot vett március 24-én, amikor egy siófoki raktárépület került a figyelem középpontjába. Fotók és helyszíni információk alapján itt állították össze és tárolták a rengeteg csomagot.

A helyiségről pedig rövid időn belül kiderült, hogy egy gazdasági szereplőhöz köthető, amely különböző személyeken keresztül kapcsolódik Csatári környezetéhez.

Ugyanezen a napon hatósági ellenőrzés is indult a helyszínen, amely végül az épület lezárásához vezetett. Nem sokkal később Csatári egy videóban reagált az eseményekre, amelyben ismét hangsúlyozta az alapítvány függetlenségét, és azt állította, hogy ő maga nem vett részt csomagosztásban. A nyilvánosságra került bizonyítékok azonban több ponton ellentmondanak ennek az állításnak.