Nagyüzem a Tisza Pártnál: rengeteg élelmiszercsomaggal vásárolnának szavazatot Magyar Péterék

Ezúttal egy alapítványon keresztül osztogat csomagokat a Tisza Párt Somogy vármegyei jelöltje.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 13:50
Csatári Ernő, a Tisza Párt siófoki jelöltje.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt talán legtöbb botrányt kavaró jelöltje, Csatári Ernő, ismét a figyelem középpontjába került, miután újabb hazugságával bukott le. Ugyanis egy Facebook-oldal nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter jelöltje egy alapítvány segítségével csomagokat osztogat a választókerületében, így próbálja meggyőzni a választókat. 

Az ügy középpontjában az úgynevezett „Tisza-csomagok” állnak, amelyek – a rendelkezésre álló információk szerint – több somogyi településen is megjelentek. A csomagok alapvető élelmiszereket tartalmaztak, melléjük pedig politikai tartalmú kiadványok kerültek. 

A történet február–március fordulóján kezdődött, amikor az oldal közlése szerint Csatári Ernő stábja egy alapítványi konstrukció mögé bújva szervezett csomagosztást kisebb településeken. A Tisza Párt hivatalos kommunikációja szerint az alapítvány független, ugyanakkor nemrég nyilvánosságra került egy szórólap, amely konkrét időpontokat és helyszíneket jelölt meg, ahol a Tisza Párt jelöltje, nevezetesen Csatári Ernő aláírásgyűjtése és az élelmiszerosztás ugyanazon helyen és időben zajlott. 

Az ügy végül egy különösen érdekes fordulatot vett március 24-én, amikor egy siófoki raktárépület került a figyelem középpontjába. Fotók és helyszíni információk alapján itt állították össze és tárolták a rengeteg csomagot. 

A helyiségről pedig rövid időn belül kiderült, hogy egy gazdasági szereplőhöz köthető, amely különböző személyeken keresztül kapcsolódik Csatári környezetéhez.

Ugyanezen a napon hatósági ellenőrzés is indult a helyszínen, amely végül az épület lezárásához vezetett. Nem sokkal később Csatári egy videóban reagált az eseményekre, amelyben ismét hangsúlyozta az alapítvány függetlenségét, és azt állította, hogy ő maga nem vett részt csomagosztásban. A nyilvánosságra került bizonyítékok azonban több ponton ellentmondanak ennek az állításnak.

Nem ez az első eset, amikor a Tisza Párt lebukott különböző csomagok osztásával. Egy korábbi felvétel tanúsága szerint tiszás aktivisták választási osztogatást tartanak Endrefalván. Magyar Péter korábban éppen a kormánypártokat vádolta hasonló módszerekkel. A Mandiner stábja akkor a helyszínen járt. A kormánypártok rendezvényei az elmúlt napokban egyébként rendre megtöltötték a vidéki települések főtereit. Nem kizárt, hogy a Tisza Párt most banánosztással próbálja kompenzálni a lemaradását.

A Mandiner stábja a helyszínen járt, ahol Magyar Péter emberei éppen élelmiszercsomagokat osztogattak a helyi lakosoknak, ezzel is biztatva őket arra, hogy április 12-én a Tisza Pártra és annak jelöltjére szavazzanak. 

A tiszás hívek meglepettségükben kínos magyarázkodásba kezdtek és perrel fenyegetőztek, de hiába, a tények magukért beszélnek.

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy Magyar Péter a héten Tiszaföldváron azt állította: a Fidesz 110 ezer zsák krumplival és vöröshagymával akarja megvesztegetni az embereket azért, hogy elmenjenek Orbán Viktor rendezvényeire. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a kormányfő az elmúlt két hétben Miskolcon a Szent István teret, Szentendrén a Fő teret, Egerben a Dobó István teret, Kaposváron a Kossuth teret, Dunaújvárosban pedig a Városháza teret is megtöltötte, zöldség egyik helyen sem volt.

 Magyar Péter vidéki szereplései ezzel szemben jóval visszafogottabb képet mutatnak. 

Hónapok óta keringenek olyan felvételek, amelyeken mindössze néhány tucat érdeklődő látható a rendezvényein, akik közül sokan szervezetten érkezett pártaktivisták lehetnek. Több helyszínen az is feltűnt, hogy a parkoló autók száma meghaladta a jelenlévőkét. Nem kizárt, hogy a Tisza Párt most banánosztással próbálja kompenzálni a lemaradását.

Szintén a Tisza Párt választási csomagjaival kapcsolatban egy másik felvételen jól látszódik, hogy Magyar Péter pártja élelmiszert osztogatott egy kistelepülésen.

Borítókép: Csatári Ernő, a Tisza Párt siófoki jelöltje (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
