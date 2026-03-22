Ismét egy régi balos trükköt melegített fel a Tisza + videók

Régi balos trükk. Vádold meg az ellenfeled azzal, mit valójában te magad követsz el – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett Magyar Péter azon vádjára, mikor a baloldali pártvezér azt fejtegette, hogy a Fidesz krumpli és vöröshagyma beszerzésére kér ajánlatokat. Majd kiderült: a Tisza Párt oszt csomagokat aláírásért.

Az elemző videójából kiderül, hogy bár az egyik Tisza-sziget-standnál álló aktivista elmondja, hogy ők szoktak „tűzifát, banánt és mindent” osztani, azt mégis megpróbálta letagadni, hogy ennek köze lenne a Tisza Párthoz, még úgy is, hogy az osztás közvetlenül a Tisza Párt standja mellett történik.

Igen, a tiszások így osztják a csomagokat, mellé teszik a Tiszának a standját, és azt várják, hogy cserébe írjanak nekik alá

– hangsúlyozta Deák Dániel. Majd rámutatott: pont ez a helyzet az ennél sokkal súlyosabb kérdésekben is. Ha Magyar Péter azt mondja, hogy nem vinné Magyarországot a brüsszeli háborús őrületbe, akkor annak pont az ellenkezője az igaz – hozta fel példának.

Az elemző szerint mindebből az a tanulság, hogy nem szabad bedőlni a Tiszának.