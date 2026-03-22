A változtatás több generációra tönkreteheti a magyarok életét

Ez a négy év a veszélyek korszaka lesz – jelentette ki Orbán Viktor szombaton az országjárásának miskolci állomásán, amelyről most egy videót is megosztott a közösségi oldalán. A miniszterelnök rámutatott: tiszta fejre, hidegvérre és biztos kézre van van szükség a veszélyek korában, ami csak a Fidesznél van meg.

– Ahhoz, hogy itt meg tudjuk őrizni a biztonságunkat, és a hazánkat kívül tudjuk tartani ezen a pénzügyi, gazdasági tragédián, ahhoz először is tiszta fejre, hidegvérre és biztos kézre van szükség, és ma Magyarországon ez csak nálunk, csak a Fidesz–KDNP-nél található meg – mondta a kormányfő.

A változtatás a lehető legnagyobb kockázat, amely tönkreteheti nemcsak az önök, hanem a gyerekeik meg az unokáik életét is

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: ezért ne a változás, hanem a biztonság mellett, a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következik. Orbán Viktor a jövő héten további helyszíneket keres fel: