A változtatás több generációra tönkreteheti a magyarok életét

A miniszterelnök szerint ezekre van szükség a veszélyek korában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 8:53
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Ez a négy év a veszélyek korszaka lesz – jelentette ki Orbán Viktor szombaton az országjárásának miskolci állomásán, amelyről most egy videót is megosztott a közösségi oldalán. A miniszterelnök rámutatott: tiszta fejre, hidegvérre és biztos kézre van van szükség a veszélyek korában, ami csak a Fidesznél van meg. 

Miskolc, 2026. március 21. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának miskolci állomásán, a Szent István téren 2026. március 21-én.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

– Ahhoz, hogy itt meg tudjuk őrizni a biztonságunkat, és a hazánkat kívül tudjuk tartani ezen a pénzügyi, gazdasági tragédián, ahhoz először is tiszta fejre, hidegvérre és biztos kézre van szükség, és ma Magyarországon ez csak nálunk, csak a Fidesz–KDNP-nél található meg – mondta a kormányfő. 

A változtatás a lehető legnagyobb kockázat, amely tönkreteheti nemcsak az önök, hanem a gyerekeik meg az unokáik életét is

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: ezért ne a változás, hanem a biztonság mellett, a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következik. Orbán Viktor a jövő héten további helyszíneket keres fel:

  • március 23-án Kecskemétre,
  • március 24-én Nagykanizsára,
  • március 25-én Esztergomba,
  • március 26-án Törökszentmiklósra,
  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

