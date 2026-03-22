A március 15-i Békemenet óta látványosan lendületet vett a jobboldal, amely azóta megállíthatatlannak tűnik. A fővárosi erődemonstráció után Orbán Viktor több vidéki településen mondott kampánybeszédet, mindenhol tömegek várták.

Brutális lendületet vett a jobboldal, Magyar Péterék kétségbeesetten keresik a megoldást

A kormányfő a héten Miskolcon a Szent István teret, Szentendrén a Fő teret, Egerben a Dobó István teret, Kaposváron a Kossuth teret, Dunaújvárosban pedig a Városháza teret töltötte meg.

Ezzel szemben Magyar Péter vidéki szereplései jóval visszafogottabb képet mutatnak.

Hónapok óta keringenek olyan felvételek, amelyeken mindössze néhány tucat érdeklődő látható a rendezvényein, akik közül sokan szervezetten érkezett pártaktivisták lehetnek. Több helyszínen az is feltűnt, hogy a parkoló autók száma meghaladta a jelenlévőkét.

A kormánypárti rendezvények sikerei ráadásul láthatóan nehéz helyzetbe hozzák a Tisza Pártot, amely az utóbbi napokban több irányból is próbálta magyarázni az ordító különbséget. Elhangzott, hogy a nagy létszámú rendezvények hátterében különféle juttatások állhatnak. Magyar Péter 110 ezer zsák krumpli és hagyma kiosztásáról értekezett. Később már az a narratíva is megjelent, hogy a kormánypárti eseményekre ázsiaiakat szállítanak.

Magyar Péter konkrétan úgy fogalmazott, hogy Egerben sok ázsiai kolléga (?) jelent meg a Dobó téren, Orbán Viktor beszéde előtt.

Orbán Viktor ezekre a vádakra csak úgy reagált:

Baj van a toronyban odaát, megérintette őket a vereség szele most, hogy a magyarok előjöttek.

Ez azonban nem minden: Magyar Péterék azóta már le is buktak, hogy az embereik banánt osztanak a választóknak Nógrádban. Tehát megint csak azt csinálták, amivel ők vádolták az ellenoldalt.

Egyre többen vállalják a véleményüket a jobboldalon

Ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek néhány nappal ezelőtt elmondta: a közéletben az utóbbi időszakban egyre agresszívabb hangnem jelent meg, ami elriaszthatta a jobboldali szavazókat attól, hogy nyíltan vállalják véleményüket.

A Békemenet azonban lehetőséget adott arra, hogy a patrióta közösség biztonságban és tömegesen fejezze ki álláspontját, ami visszaadhatta a hangját azoknak, akik korábban háttérbe szorítva érezhették magukat.

Az, hogy Magyar Péterék vidéken képtelenek tömegeket megmozgatni, ifj. Lomnici szerint a Tisza Párt korlátaira világít rá. Úgy véli, a párt inkább egy nagyvárosi, közösségi médiára épülő jelenség, miközben a Fidesz vidéken is stabil bázissal rendelkezik.

A szakértő szerint ez arra is rámutat, hogy a közvélemény-kutatásokat érdemes fenntartással kezelni, hiszen a valódi politikai erő sokszor a mozgósításban mutatkozik meg.

Példaként említette a 2024-es amerikai elnökválasztást, ahol a mérések ellenére végül Donald Trump aratott nagy győzelmet Kamala Harrisszel szemben.