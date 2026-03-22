Brutális lendületet vett a jobboldal, Magyar Péterék kétségbeesetten keresik a megoldást

A március 15-i Békemenet után új lendületet vett a jobboldal: Orbán Viktor országjárásán sorra telnek meg a vidéki városok főterei. A Tisza Párt vidéki támogatottsága láthatóan jóval visszafogottabb, mint a kormánypártoké. A két oldal közötti különbség egyre élesebben rajzolódik ki a kampány hajrájában. Mindez Magyar Péteréket is látványosan zavarja, akik mindent megpróbálnak bevetni a helyzet orvoslására.

2026. 03. 22. 5:30
A március 15-i Békemenet óta látványosan lendületet vett a jobboldal, amely azóta megállíthatatlannak tűnik. A fővárosi erődemonstráció után Orbán Viktor több vidéki településen mondott kampánybeszédet, mindenhol tömegek várták. 

A kormányfő a héten Miskolcon a Szent István teret, Szentendrén a Fő teret, Egerben a Dobó István teret, Kaposváron a Kossuth teret, Dunaújvárosban pedig a Városháza teret töltötte meg.

Ezzel szemben Magyar Péter vidéki szereplései jóval visszafogottabb képet mutatnak. 

Hónapok óta keringenek olyan felvételek, amelyeken mindössze néhány tucat érdeklődő látható a rendezvényein, akik közül sokan szervezetten érkezett pártaktivisták lehetnek. Több helyszínen az is feltűnt, hogy a parkoló autók száma meghaladta a jelenlévőkét.

 

A kormánypárti rendezvények sikerei ráadásul láthatóan nehéz helyzetbe hozzák a Tisza Pártot, amely az utóbbi napokban több irányból is próbálta magyarázni az ordító különbséget. Elhangzott, hogy a nagy létszámú rendezvények hátterében különféle juttatások állhatnak. Magyar Péter 110 ezer zsák krumpli és hagyma kiosztásáról értekezett. Később már az a narratíva is megjelent, hogy a kormánypárti eseményekre ázsiaiakat szállítanak.

Magyar Péter konkrétan úgy fogalmazott, hogy Egerben sok ázsiai kolléga (?) jelent meg a Dobó téren, Orbán Viktor beszéde előtt. 

Orbán Viktor ezekre a vádakra csak úgy reagált: 

Baj van a toronyban odaát, megérintette őket a vereség szele most, hogy a magyarok előjöttek.

Ez azonban nem minden: Magyar Péterék azóta már le is buktak, hogy az embereik banánt osztanak a választóknak Nógrádban. Tehát megint csak azt csinálták, amivel ők vádolták az ellenoldalt. 

Egyre többen vállalják a véleményüket a jobboldalon

Ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek néhány nappal ezelőtt elmondta: a közéletben az utóbbi időszakban egyre agresszívabb hangnem jelent meg, ami elriaszthatta a jobboldali szavazókat attól, hogy nyíltan vállalják véleményüket. 

A Békemenet azonban lehetőséget adott arra, hogy a patrióta közösség biztonságban és tömegesen fejezze ki álláspontját, ami visszaadhatta a hangját azoknak, akik korábban háttérbe szorítva érezhették magukat.

Az, hogy Magyar Péterék vidéken képtelenek tömegeket megmozgatni, ifj. Lomnici szerint a Tisza Párt korlátaira világít rá. Úgy véli, a párt inkább egy nagyvárosi, közösségi médiára épülő jelenség, miközben a Fidesz vidéken is stabil bázissal rendelkezik. 

A szakértő szerint ez arra is rámutat, hogy a közvélemény-kutatásokat érdemes fenntartással kezelni, hiszen a valódi politikai erő sokszor a mozgósításban mutatkozik meg. 

Példaként említette a 2024-es amerikai elnökválasztást, ahol a mérések ellenére végül Donald Trump aratott nagy győzelmet Kamala Harrisszel szemben.

 

Orbán Viktor nem áll meg

Orbán Viktor miniszterelnök ma egyébként Hódmezővásárhelyen (március 22., 16 óra) tart fórumot, és jövő héten napról napra újabb és újabb helyszínekre látogat. A kormányfő jövő héten

  • március 23-án Kecskemétre,
  • március 24-én Nagykanizsára,
  • március 25-én Esztergomba,
  • március 26-án Törökszentmiklósra,
  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

