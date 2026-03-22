Deák Dániel: Mire gondolt Donald Tusk?

„Donald Tusk amiatt szomorkodik, mert Orbán Viktor a héten az EU-csúcson megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, miután Zelenszkij olajblokáddal zsarolja hazánkat” – mondta videójában Deák Dániel. „Azt mondja, április 12-én megoldódhat ez a kérdés. Mire gondolt?” – tette fel a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Ha Magyar Péter nyerné a választást, olyan kormánya lenne Magyarországnak, amelyik nem állna ellent a brüsszeli és kijevi kéréseknek, finanszírozná Ukrajnát és leválna az olcsó orosz energiáról. Na éppen ez a tétje az április 12-i választásnak.

– fogalmazot Deák Dániel.

„Mivel Magyarország akadályozza az Ukrajnának szánt uniós hitel elfogadását, ezért április 12-ig nem várható megállapodás, mivel Brüsszel Orbán vétójának megkerülését keresi” – idézte Donald Tusk lengyel kormányfőt a Kyiv Post ukrán hírportál. A portál szerint Donald Tusk erről a brüsszeli Európai Tanács-ülés utáni sajtótájékoztatón beszélt részletesebben a napokban.

