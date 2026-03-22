Donald TuskVálasztás 2026Deák Dániel

Deák Dániel: Mire gondolt Donald Tusk?

Donald Tusk nagyon reménykedik – írta Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ha Magyar Péter nyerné a választást, olyan kormánya lenne Magyarországnak, amelyik nem állna ellent a brüsszeli és kijevi kéréseknek.

2026. 03. 22. 11:24
Deák Dániel Fotó: Merész Márton
Deák Dániel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Donald Tusk amiatt szomorkodik, mert Orbán Viktor a héten az EU-csúcson megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, miután Zelenszkij olajblokáddal zsarolja hazánkat” – mondta videójában Deák Dániel. „Azt mondja, április 12-én megoldódhat ez a kérdés. Mire gondolt?” – tette fel a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Polish Prime Minister Donald Tusk and Ukrainian President Volodymyr Zelensky react prior to the traditional dinner on the occasion of the Munich Security Conference (MSC), on February 14, 2026 at the Munich Residence palace in Munich, southern Germany. (Photo by Michaela STACHE / AFP)
Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk
Fotó: AFP

 

Ha Magyar Péter nyerné a választást, olyan kormánya lenne Magyarországnak, amelyik nem állna ellent a brüsszeli és kijevi kéréseknek, finanszírozná Ukrajnát és leválna az olcsó orosz energiáról. Na éppen ez a tétje az április 12-i választásnak.

– fogalmazot Deák Dániel.

„Mivel Magyarország akadályozza az Ukrajnának szánt uniós hitel elfogadását, ezért április 12-ig nem várható megállapodás, mivel Brüsszel Orbán vétójának megkerülését keresi” – idézte Donald Tusk lengyel kormányfőt a Kyiv Post ukrán hírportál. A portál szerint Donald Tusk erről a brüsszeli Európai Tanács-ülés utáni sajtótájékoztatón beszélt részletesebben a napokban.

Borítókép: Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője (Fotó: Merész Márton)

         
 
 
 

  További játékainkhoz kattintson ide!  

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAndrej Babis

Lesznek még milliók is

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
