Magyar PéterTisza PártVálasztás 2026

Teljes pánikban Magyar Péter tiszásai: banánosztással kompenzálnának vidéken + videó

Napok óta terjed egy videó, amely szerint tiszás aktivisták választási osztogatást tartanak Endrefalván. Magyar Péter korábban éppen a kormánypártokat vádolta hasonló módszerekkel. A Mandiner stábja a helyszínen járt. A kormánypártok rendezvényei az elmúlt napokban egyébként rendre megtöltötték a vidéki települések főtereit. Nem kizárt, hogy a Tisza Párt most banánosztással próbálja kompenzálni a lemaradását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 19:57
Fotó: Fortepan/Kristek Pál
Napok óta terjed egy videó az interneten, miszerint tiszás aktivisták rendszeresen tartanak választási osztogatást Endrefalván. 

A Mandiner stábja most a helyszínen járt, ahol Magyar Péter emberei éppen élelmiszercsomagokat osztogattak a helyi lakosoknak, ezzel is biztatva őket arra, hogy április 12-én a Tisza Pártra és annak jelöltjére szavazzanak. 

A tiszás hívek meglepettségükben kínos magyarázkodásba kezdtek és perrel fenyegetőztek, de hiába, a tények magukért beszélnek.

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy Magyar Péter a héten Tiszaföldváron azt állította: a Fidesz 110 ezer zsák krumplival és vöröshagymával akarja megvesztegetni az embereket azért, hogy elmenjenek Orbán Viktor rendezvényeire. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a kormányfő a héten Miskolcon a Szent István teret, Szentendrén a Fő teret, Egerben a Dobó István teret, Kaposváron a Kossuth teret, Dunaújvárosban pedig a Városháza teret is megtöltötte, zöldség egyik helyen sem volt.

 Magyar Péter vidéki szereplései ezzel szemben jóval visszafogottabb képet mutatnak. 

Hónapok óta keringenek olyan felvételek, amelyeken mindössze néhány tucat érdeklődő látható a rendezvényein, akik közül sokan szervezetten érkezett pártaktivisták lehetnek. Több helyszínen az is feltűnt, hogy a parkoló autók száma meghaladta a jelenlévőkét. Nem kizárt, hogy a Tisza Párt most banánosztással próbálja kompenzálni a lemaradását.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

