Teljes pánikban Magyar Péter tiszásai: banánosztással kompenzálnának vidéken + videó

Napok óta terjed egy videó az interneten, miszerint tiszás aktivisták rendszeresen tartanak választási osztogatást Endrefalván.

A Mandiner stábja most a helyszínen járt, ahol Magyar Péter emberei éppen élelmiszercsomagokat osztogattak a helyi lakosoknak, ezzel is biztatva őket arra, hogy április 12-én a Tisza Pártra és annak jelöltjére szavazzanak.

A tiszás hívek meglepettségükben kínos magyarázkodásba kezdtek és perrel fenyegetőztek, de hiába, a tények magukért beszélnek.

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy Magyar Péter a héten Tiszaföldváron azt állította: a Fidesz 110 ezer zsák krumplival és vöröshagymával akarja megvesztegetni az embereket azért, hogy elmenjenek Orbán Viktor rendezvényeire. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a kormányfő a héten Miskolcon a Szent István teret, Szentendrén a Fő teret, Egerben a Dobó István teret, Kaposváron a Kossuth teret, Dunaújvárosban pedig a Városháza teret is megtöltötte, zöldség egyik helyen sem volt.

Magyar Péter vidéki szereplései ezzel szemben jóval visszafogottabb képet mutatnak.

Hónapok óta keringenek olyan felvételek, amelyeken mindössze néhány tucat érdeklődő látható a rendezvényein, akik közül sokan szervezetten érkezett pártaktivisták lehetnek. Több helyszínen az is feltűnt, hogy a parkoló autók száma meghaladta a jelenlévőkét. Nem kizárt, hogy a Tisza Párt most banánosztással próbálja kompenzálni a lemaradását.