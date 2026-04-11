Orbán Viktor Balassagyarmaton: Ezt jól kifőztük + videó

Balassagyarmatra érkezett a kampánybusz Orbán Viktorral, ahol Váchoz hasonlóan rengetegen vártak arra, hogy legalább egy fénykép vagy egy kézfogás erejéig találkozhassanak a kormányfővel. A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé videót a kampányhajrában elindult országjáró körútjának második megállójáról. Az útra elkísérték Szijjártó Péter és Lázár János tárcavezetők is.
Ezt jól kifőztük. Zúzunk tovább!
– írta a videó mellé Orbán Viktor, aki főzött és lángost is evett a balassagyarmati piacon.
Orbán Viktor az egymillió kézfogás napja részeként járja az országot. A miniszterelnök indulás előtt azt kérte a kormánypártok támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.
A szombat estét kampányzáró gyűléssel zárja a kormányfő Budapesten a Szentháromság téren.
