Orbán Viktor: Fel, győzelemre!

Fel, győzelemre! Holnap szavazzunk a Fideszre! – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. Mint ismert, a miniszterelnök a választási kampány utolsó napjára meghirdette az egymillió kézfogás napját. A találkozások után a kormányfő visszatér Budapestre, ahol megtartja beszédét az országjárásának utolsó állomásán, a Szentháromság téren 19 órától.
A bejegyzéshez mellékelt videóban Orbán Viktor elmondta:
a vártnál nagyobb arányú győzelmet fogunk aratni.
Majd hozzátette:
menjenek és kampányoljanak, mindenki hozzon el mindenkit!
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök
