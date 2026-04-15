george robertsonstarmerrachel reevesháború

A közelgő háborúra figyelmeztet a korábbi brit védelmi miniszter

Éles bírálatot kapott a brit Munkáspárt vezetése: a baloldali kormány a nemzetbiztonság helyett a jóléti kiadásokat választja, miközben a hadsereg leépül, az ország pedig védtelenné válik a növekvő globális fenyegetésekkel szemben. Keir Starmer brit miniszterelnököt és Rachel Reeves pénzügyminisztert a kormány saját védelmi felülvizsgálatának vezető szerzője, George Robertson korábbi NATO-főtitkár és brit védelmi miniszter vádolta meg káros önelégültséggel.

Munkatársunktól
2026. 04. 15. 5:27
George Robertson Fotó: AFP
Példátlan és megsemmisítő kritikát fogalmazott meg a brit baloldali kormányról George Robertson, a Munkáspárt korábbi védelmi minisztere és a NATO egykori főtitkára – számol be róla a Sky News hírtelevízió.

Hallgat-e Starmer Robertson figyelmeztetésére?
Hallgat-e Starmer Robertson figyelmeztetésére?

A veterán politikus, aki a kormány saját stratégiai védelmi felülvizsgálatának vezető szerzője szerint a brit vezetés teljesen felkészületlen egy esetleges háborús helyzetre, és az ország biztonsága közvetlen veszélyben forog. A kritika középpontjában a baloldali kormány prioritásai állnak: a hatalmasra duzzadó szociális és jóléti kiadások összeegyeztethetetlenek a haderő szükséges újjáépítésével – állítja Robertson, aki egyenesen vandalizmussal vádolja a pénzügyminisztérium nem katonai szakértőit, leszögezve:

Nem tudjuk megvédeni Nagy-Britanniát egy folyamatosan növekvő jóléti költségvetéssel.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a brit fegyveres erők olyan rossz állapotban vannak az évtizedes alulfinanszírozás miatt, hogy a Királyi Haditengerészet jelenleg egyetlen nagy hadihajót sem tudna gyorsan a Földközi-tenger keleti medencéjébe vezényelni a brit érdekek védelmében. Robertson szerint a globális konfliktusok – köztük az iráni feszültség – durva ébresztőként kellene hogy hassanak Londonra.

Felkészületlenek vagyunk. Alulbiztosítottak vagyunk. Támadás alatt állunk. Nem vagyunk biztonságban

– figyelmeztetett a szakember.

Különösen élesen támadta Rachel Reeves pénzügyminisztert, aki Robertson szerint elhanyagolja az ország legfontosabb prioritását. Reeves a tavalyi költségvetési beszédében alig negyven szót vesztegetett a védelemre egy óra alatt, a legutóbbi tavaszi nyilatkozatában pedig egyetlenegyet sem – mutatott rá.

Bár Starmer korábban azt ígérte, hogy a GDP 2 százalékáról 3 százalékra emeli a védelmi kiadásokat, ezt a következő parlamenti ciklusra tolta ki. A kormány mindeközben képtelen volt bemutatni a haditengerészet, a hadsereg és a légierő új beruházásaira vonatkozó tízéves tervét. A késlekedés miatt a brit védelmi iparág vállalatai tétlenül állnak, a munkavállalók a munkahelyüket féltik ahelyett, hogy a termelés felpörgetésével a miniszterelnök által is szükségesnek nevezett háborús felkészülésen dolgoznának. 

A patthelyzet oka egyértelmű: a védelmi minisztériumnak azonnal tízmilliárdos nagyságrendű forrásokra lenne szüksége, de a pénzügyminisztérium elzárja a pénzcsapokat.

A brit kormány szóvivője szokásos PR-panelekkel reagált a kínos leleplezésre, mondván, hogy dolgoznak a védelmi beruházási terven, és a hidegháború óta a legnagyobb védelmi költségvetés-növelést hajtják végre. A munkáspárti kormány részéről a felelős döntések halogatása nemcsak Nagy-Britannia, hanem az egész NATO számára is rendkívül aggasztó üzenet. Amíg Londonban a bürokraták és a baloldali politikusok a belső költségvetési harcokkal vannak elfoglalva, a világ egyre veszélyesebb hellyé válik, a brit fegyveres erők pedig drámai mértékben lemaradnak a globális kihívásokkal szemben.

Nem csak a brit katonai vezetők vizionálnak háborús fenyegetést. Nemrégiben Jennie Carignan kanadai vezérkari főnök is a háború lehetőségére figyelmeztetett.

A világ megváltozott

– nyilatkozta Carignan tábornok a Sky Newsnak.

Fel kell készülnünk a hagyományosabb, nagyszabású konfliktusokra, ezért ehhez másfajta hadseregre és másfajta képességekre van szükségünk

– hívta fel a figyelmet a vezérkari főnök.

Borítókép: George Robertson (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

