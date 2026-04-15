Moszkva megszólalt az ukrajnai béketárgyalásokról, kiderült Putyinék terve

Oroszország – mint mondta – jóhiszeműen fogadta el az amerikai javaslatokat, köztük azt az elvet, hogy figyelembe kell venni az ukrajnai harctéri realitásokat.

Oroszország szerint Kijev eltér a megállapodásoktól

Az orosz diplomácia vezetője bírálta Volodimir Zelenszkij álláspontját, aki továbbra is ideiglenesen megszállt területekként tekint a Krímre és a Donbászra. Lavrov szerint ez ellentmond annak, amiről az amerikaiakkal korábban megállapodtak, írja a TASZSZ.

A külügyminiszter kitért arra is, hogy bár a párbeszéd Moszkva és Washington között nem szakadt meg, az Egyesült Államok továbbra is fenntartja és bővíti a korábban, Joe Biden idején bevezetett szankciókat.

Lavrov szerint az európai vezetők – különösen Brüsszelben, Párizsban, Berlinben és Londonban – akadályozzák a megállapodások végrehajtását. Úgy véli, az Emmanuel Macron és Keir Starmer által szorgalmazott „stabilizációs erők” Ukrajnába telepítése csak amerikai támogatással lenne megvalósítható.

Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta: Moszkva más országokkal is kész együttműködni, így Magyarországgal is, ahol hamarosan új miniszterelnök lép hivatalba Magyar Péter személyében.

Lavrov szerint Oroszország soha nem zárkózott el a párbeszédtől, és Vlagyimir Putyin következetesen a tárgyalásos megoldást képviseli. Hozzátette: az egyeztetések akkor lehetnek igazán eredményesek, ha a részt vevő felek a saját nemzeti érdekeiket tartják szem előtt.