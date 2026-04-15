OroszországtárgyalásUkrajnaPutyinorosz-ukrán háborúTrump

Moszkva megszólalt az ukrajnai béketárgyalásokról, kiderült Putyinék terve

Oroszország továbbra is kész folytatni az egyeztetéseket az ukrajnai rendezésről, jelentette ki Szergej Lavrov a kínai hivatalos látogatását követően. Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta: Moszkva elkötelezett a korábban elért megállapodások mellett, és nyitott a további párbeszédre Washingtonnal.

Magyar Nemzet
Forrás: TASZSZ2026. 04. 15. 12:55
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: Andrew Caballero-Reynolds Forrás: AFP
Lavrov emlékeztetett arra, hogy az amerikai–orosz tárgyalási folyamatot Donald Trump és Vlagyimir Putyin indította el, és a felek az alaszkai, Anchorage-ben tartott csúcstalálkozón fontos megállapodásokat értek el. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közös sajtótájékoztatón az alaszkai Anchorage-ben. Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

Oroszország – mint mondta – jóhiszeműen fogadta el az amerikai javaslatokat, köztük azt az elvet, hogy figyelembe kell venni az ukrajnai harctéri realitásokat.

 

Oroszország szerint Kijev eltér a megállapodásoktól

Az orosz diplomácia vezetője bírálta Volodimir Zelenszkij álláspontját, aki továbbra is ideiglenesen megszállt területekként tekint a Krímre és a Donbászra. Lavrov szerint ez ellentmond annak, amiről az amerikaiakkal korábban megállapodtak, írja a TASZSZ.

A külügyminiszter kitért arra is, hogy bár a párbeszéd Moszkva és Washington között nem szakadt meg, az Egyesült Államok továbbra is fenntartja és bővíti a korábban, Joe Biden idején bevezetett szankciókat.

Lavrov szerint az európai vezetők – különösen Brüsszelben, Párizsban, Berlinben és Londonban – akadályozzák a megállapodások végrehajtását. Úgy véli, az Emmanuel Macron és Keir Starmer által szorgalmazott „stabilizációs erők” Ukrajnába telepítése csak amerikai támogatással lenne megvalósítható.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with Egyptian Foreign Minister at Zinaida Morozova's Mansion in Moscow on April 3, 2026. (Photo by Pavel Bednyakov / POOL / AFP)
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Fotó: AFP/Pavel Bednyakov

Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta: Moszkva más országokkal is kész együttműködni, így Magyarországgal is, ahol hamarosan új miniszterelnök lép hivatalba Magyar Péter személyében.

Lavrov szerint Oroszország soha nem zárkózott el a párbeszédtől, és Vlagyimir Putyin következetesen a tárgyalásos megoldást képviseli. Hozzátette: az egyeztetések akkor lehetnek igazán eredményesek, ha a részt vevő felek a saját nemzeti érdekeiket tartják szem előtt.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
