Peszkov Magyar Péternek, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltjének arra a kijelentésére reagált, miszerint ha Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívná, válaszolna a hívásra, de ő maga nem szándékozik telefonálni, írja az MTI.
Kreml: Moszkva kész a párbeszédre Budapesttel
Oroszország hajlandó a Magyarországgal folytatandó párbeszédre – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában.
– Egyelőre megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy, amennyire értjük, van hajlandóság a pragmatikus párbeszéd folytatására. Ebben az esetben bennünk megvan erre a kölcsönös hajlandóság – mondta.
Moszkva egyelőre kivár
Magyarnak azt a kijelentését, miszerint Oroszország és Magyarország sohasem lesznek barátok, a Kreml szóvivője a Vesztyi hírszolgálatnak nyilatkozva így kommentálta:
„Különböző nyilatkozatokat hallottunk. Ő már korábban is kijelentette, hogy hajlandó tárgyalni Putyinnal, de Oroszország és Magyarország soha nem lesznek barátok. A politikában egy dolog, amikor még nem ülsz az ország vezetői székében, és tehetsz nyilatkozatokat. Amikor beleülsz abba a székbe, ott már más, mondjuk így, pragmatikusabb megközelítések jönnek.”
A sajtótájékoztatón arra a kérdésre válaszolva, hogy a Kreml hogyan fogadta a magyarországi választás győztesének első nyilatkozatait arról, hogy Magyarországon népszavazás tarthatnak Ukrajna uniós felvételéről, Peszkov a sajtótájékoztatón így fogalmazott: – Várjuk meg, amíg megalakul az új magyar kormány, várjuk meg az első konkrét lépéseket.
Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)
