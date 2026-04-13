Kreml: Moszkvának meg kell várnia, milyen lépéseket tesz az új magyar kormány

Oroszország kész a pragmatikus kétoldalú kapcsolatok folytatására Magyarországgal. Erről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője beszélt orosz újságíróknak, egyúttal pedig megjegyezte, hogy Moszkvának meg kell várnia, milyen lépéseket tesz az új magyar kormány.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 16:00
Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
– Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak. A Kreml szóvivője szerint Oroszországnak meg kell várnia, milyen lépéseket tesz az új magyar kormány. 

A Kreml szerint meg kell várni, hogy milyen lépéseket tesz a magyar kormány
A Kreml szerint meg kell várni, hogy milyen lépéseket tesz a magyar kormány 
Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

„– Arra számítunk, hogy folytatni fogjuk rendkívül pragmatikus kapcsolatainkat Magyarország új vezetésével” – mondta.

Az orosz elnök sajtótitkára hangsúlyozta, hogy a magyar nép meghozta döntését, amihez Oroszország tisztelettel viszonyul. Közölte, hogy Moszkva érdekelt a jó kapcsolatok kiépítésében.

– Hallottuk a bejelentéseket (Magyar Péter részéről), amelyek a párbeszédre való hajlandóságról szóltak. Természetesen ez mind Moszkvának, mind Budapestnek hasznos lesz – mondta Peszkov.

Hozzátette, hogy Moszkvának türelemmel kell lennie, és meg kell várnia, hogy milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés.

– Érdekeltek vagyunk benne, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki Magyarországgal, akárcsak Európa összes országával. Tudjuk, hogy az európai országok esetében sajnos egyelőre nem beszélhetünk viszonosságról, de Oroszország nyitott a párbeszédre – nyilatkozott.

Azt javasolta a sajtótájékoztató résztvevőinek, hogy az arra vonatkozó kérdéseket, vajon Magyarország és más európai országok milyen mértékben igénylik a Barátság kőolajvezeték jövőbeni működését, közvetlenül ezeknek az államoknak tegyék fel. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Oroszország a világ egyik legmegbízhatóbb energiaellátója volt és marad, ebben a tekintetben a szerepét nem lehet lebecsülni.

Dmitrij Peszkov úgy vélekedett, hogy a magyar parlamenti választások eredménye nem lesz hatással az Ukrajna körüli helyzetre.

– Nem hiszem, hogy ennek köze lenne az orosz–ukrán konfliktus alakulásának kilátásaihoz. Ez a jelek szerint két különböző folyamat. Ezért nem látok itt semmiféle összefüggést – mondta a Kreml szóvivője.

Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

