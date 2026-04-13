Moszkva megszólalt a választások után: komoly figyelmeztetést kapott Brüsszel

Az Európai Unió meggyengülése és belső válságának elmélyülése várható azt követően, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor pártja vereséget szenvedett a parlamenti választásokon – erről beszélt Kirill Dmitrijev, az orosz elnök nemzetközi gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 9:15
Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja Fotó: Igor Ivanko Forrás: AFP
Dmitrijev egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Ez csak felgyorsítja az EU szétesését. Nézzék meg négy hónap múlva, igazam lesz-e.”

Az EU irányvonalához igazodik várhatóan a Tisza

A kijelentéssel egy brit aktivista, Tommy Robinson véleményére reagált, aki szintén kommentálta a magyar választási eredményeket, írja az Origo.

A voksolást megelőzően Budapest többször is figyelmeztetett arra, hogy az ellenzéki Tisza Párt hatalomra kerülése esetén szorosabban igazodhat az uniós irányvonalhoz. Ez magában foglalhatja többek között Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatását, valamint Kijev további finanszírozását is.

A magyar választásokon rekordmagas részvétel volt, meghaladva a 2022-es adatokat. 

Orbán Viktor elismerte a vereséget, gratulált ellenfeleinek, és kijelentette: a Fidesz ellenzékből is folytatja Magyarország szolgálatát.

 

Andrej Babis üzent Magyar Péternek, és figyelmeztetett, nem szabad csalódást okozni

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
