Moszkva megszólalt a választások után: komoly figyelmeztetést kapott Brüsszel

This will just accelerate the collapse of the EU. Check if I am right in 4 months. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 12, 2026

Az EU irányvonalához igazodik várhatóan a Tisza

A kijelentéssel egy brit aktivista, Tommy Robinson véleményére reagált, aki szintén kommentálta a magyar választási eredményeket, írja az Origo.

A voksolást megelőzően Budapest többször is figyelmeztetett arra, hogy az ellenzéki Tisza Párt hatalomra kerülése esetén szorosabban igazodhat az uniós irányvonalhoz. Ez magában foglalhatja többek között Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatását, valamint Kijev további finanszírozását is.

A magyar választásokon rekordmagas részvétel volt, meghaladva a 2022-es adatokat.

Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor elismerte a vereséget, gratulált ellenfeleinek, és kijelentette: a Fidesz ellenzékből is folytatja Magyarország szolgálatát.