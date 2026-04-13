Elon Musk: Sorosék átvették Magyarországot

„A Soros-szervezet átvette Magyarországot” – írta a bejegyzésében Elon Musk amerikai milliárdos.
Mutatjuk a posztot:
A techmilliárdos ezt Alex Soros bejegyzése után közölte. Soros György fia azt írta szintén az X-en:
Magyarország népe visszavette az országát! Ez egyértelmű elutasítása a beágyazott korrupciónak és a külföldi beavatkozásnak.
Ha már külföldi beavatkozás: az utóbbi hetek történései arra utalnak, hogy egy összehangolt, nemzetközi titkosszolgálati akció zajlott a magyar választások befolyásolásáért. Egyes globalista hátterű hazai és külföldi sajtóorgánumok sorra hozták nyilvánosságra a magyar kormány külügyminiszterének, illetve Orbán Viktor kormányfőnek az orosz vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetéseinek bizonyos részleteit.
Az állítólagos orosz beavatkozásról szóló narratíva terjesztésében Soroshoz köthető szervezetek is szerepet játszottak.
Borítókép: Elon Musk techmilliárdos (Fotó: AFP)
