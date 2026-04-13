Elon Musk: Sorosék átvették Magyarországot

„A Soros-szervezet átvette Magyarországot” – írta a bejegyzésében Elon Musk amerikai milliárdos.

Elon Musk üzletember, a Tesla, a SpaceX, az X és az xAI vezetője. Fotó: AFP

Mutatjuk a posztot:

*Soros Organization has taken over Hungary — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2026

A techmilliárdos ezt Alex Soros bejegyzése után közölte. Soros György fia azt írta szintén az X-en:

Magyarország népe visszavette az országát! Ez egyértelmű elutasítása a beágyazott korrupciónak és a külföldi beavatkozásnak.

The people of Hungary have taken back their country! A resounding rejection of entrenched corruption and foreign interference. 🇭🇺 🇪🇺 — Alex Soros (@AlexanderSoros) April 12, 2026

Ha már külföldi beavatkozás: az utóbbi hetek történései arra utalnak, hogy egy összehangolt, nemzetközi titkosszolgálati akció zajlott a magyar választások befolyásolásáért. Egyes globalista hátterű hazai és külföldi sajtóorgánumok sorra hozták nyilvánosságra a magyar kormány külügyminiszterének, illetve Orbán Viktor kormányfőnek az orosz vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetéseinek bizonyos részleteit.

Az állítólagos orosz beavatkozásról szóló narratíva terjesztésében Soroshoz köthető szervezetek is szerepet játszottak.

Borítókép: Elon Musk techmilliárdos (Fotó: AFP)