Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába

A pedagóguspálya presztízsének növekedése a felvételi számok tükrében

A jövő a tantermekben dől el.

Szakos Enikő
2026. 03. 25. 9:52
A 2026-os felvételi adatok is azt mutatják, hogy az elmúlt években nőtt az érdeklődés a felsőoktatás iránt, és ezen belül a pedagógusképzés is egyre több fiatal számára jelent vonzó továbbtanulási lehetőséget. Az idei eljárásban a jelentkezők száma ismét meghaladta az előző évit, több mint 140 ezren jelentkeztek, ami tízezerrel többet jelent, mint 2025-ben.

A pedagógusképzés népszerűsége már a megelőző felvételi eljárásokban is jól láthatóan emelkedett. A 2025-ös statisztikák szerint több mint 21 ezren választották ezt a képzési területet, amely így a legnépszerűbbek közé került.

A 2026-os felvételi adatok azt is mutatják, hogy a pedagógiai képzések már nem a periférián szerepelnek. Ha minden képzési területet figyelembe veszünk, az öt legnépszerűbb szak között két pedagógiai is szerepel: az óvodapedagógus szak (4677 első helyen megjelölt jelentkezés) és a gyógypedagógia képzés (4248 első helyen megjelölt jelentkezés).

 

Az anyagi megbecsülés fontos, de nem elég

Kétségtelen, hogy a pálya vonzerejének növekedésében szerepet játszik az elmúlt években tapasztalható anyagi megbecsülés növelése és az életpálya kiszámíthatóbbá válása. A fiataloknak alapvető szempont, hogy a választott hivatás stabil megélhetést biztosítson, hosszú távon is tervezhető és szerethető legyen. Ugyanakkor a pedagóguspálya esetében a presztízs visszaállítása nem magyarázható kizárólag a béremeléssel.

A társadalmi megítélés és a bizalom alakulása legalább ilyen meghatározó tényező. Az elmúlt években egyre több olyan tapasztalat halmozódott fel a családok, a diákok és a helyi közösségek részéről, amely erősítette a pedagógusok munkájának értékét. A jól működő iskolai programok, az innovatív megoldások és a látható eredmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a pedagóguspálya társadalmi megítélése kedvezőbbé váljon.

Mindehhez a pedagógusképzés átalakítása is érdemben hozzátett. Az elmúlt években hangsúlyosabbá vált a gyakorlati felkészítés szerepe, ami növeli a képzés szakmai értékét, és hozzájárul ahhoz, hogy a pályára lépő fiatalok felkészültebben kezdjék meg a munkát.

A képzés tartalmi megújulása a diploma hitelességét is erősíti. A pedagógusképzés egyre inkább olyan képzésként jelenik meg a pályaválasztók előtt, amely valódi tudást ad és hosszabb távon is használható szakmai alapot jelent. Emellett rugalmasabbá vált a képzési rendszer, átjárhatóbbak lettek a képzési utak, ami lehetővé teszi, hogy többen válasszák a pedagóguspályát olyan feltételek mellett, amelyek jobban illeszkednek a saját élethelyzetükhöz és terveikhez.

A feltételek javulása és a képzés megújulása fontos lépések, de a pedagóguspálya megítélését végső soron a mindennapi találkozások alakítják. A mindennapi élmények – egy jól működő iskola, egy elhivatott és felkészült tanár, egy támogató óvodai közeg – sokkal erősebben formálják a pályáról alkotott képet, mint bármilyen statisztika. A bizalom pedig önmagát erősítő folyamat. Ha a társadalom egyre több jó pedagógust lát, akkor nő a megbecsülés, és ha nő a megbecsülés, akkor többen választják a pályát.

 

Fiatal pedagógusokra lenne szükség?

A jelentkezési számok növekedése azért különösen fontos, mert a pedagóguspálya utánpótlása hosszabb ideje kiemelt kérdés a köznevelés rendszerében. Az iskolák működésének stabilitása és a szakmai munka színvonala szorosan összefügg azzal, hogy elegendő felkészült pedagógus van-e a tantestületekben. A most látható tendencia arra utal, hogy a pedagógushivatás ismét vonzó életútként jelenik meg a pályaválasztók előtt, ami az egész oktatási rendszer szempontjából kedvező fejlemény. 

A köznevelés hatékony működéséhez – többek között – kiegyensúlyozott korösszetételű pedagógustársadalomra van szükség. A tapasztalt pedagógusok jelenléte adja a szakmai stabilitást, hiszen a több évtizedes gyakorlat során felhalmozott tudás, a nevelési helyzetekben szerzett rutin és az intézményi tapasztalat hatékonyabbá teszi a mindennapi munkát. 

A pályára lépő fiatalok ehhez a biztos rendszerhez csatlakoznak, és új szemlélettel, módszertani megközelítésekkel gazdagítják. Az eredményes működés feltétele az, hogy a különböző generációk együtt tudjanak dolgozni, és a tudásmegosztás folyamatos és kölcsönös legyen.

A pályán maradás kérdése ezért legalább akkora jelentőségű, mint a jelentkezők számának alakulása. A pedagóguspálya presztízse akkor erősödik tartósan, ha a pályára érkezők hosszabb távon is megtalálják a helyüket a rendszerben, biztosított számukra a szakmai fejlődés és a támogató közösség, legyen szó a tanártársaikról vagy a szülőkkel való együttműködésről. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a fiatal pedagógusok a pályán maradjanak, hogy a tapasztalt kollégák tudása továbböröklődjön és a különböző generációk együttműködéséből értékes megoldások szülessenek. Ilyen feltételek mellett fejlődhet a köznevelés, ezzel együtt a pedagógus hivatás társadalmi megítélése is tartósan kedvezőbbé válhat.

 

Intézményi szinten is látható a fordulat

A tendencia az egyes intézmények szintjén is érzékelhető. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karán az elmúlt felvételi időszakban szintén nőtt a jelentkezők száma, ami azt jelzi, hogy a pedagógusképzés gyakorlatorientált, hivatástudatot erősítő formái iránt is élénkül a jelentkezési kedv. A jelentkezési adatok alapján a képzés már első évében igazolta, hogy szükség van egy új szemléletű, a köznevelés igényeire reflektáló képzésre, ahol a pedagógusi identitás megalapozása és a terepen szerzett tapasztalatok nagy hangsúlyt kapnak.

Az intézmény szakjai iránt növekvő érdeklődés azt jelzi, hogy a fiatalok olyan pedagógusképzést keresnek, amely biztosítja a szakmai felkészültséget és közben a valódi társadalmi szerepre is felkészít. 

Az ilyen képzések erősíthetik a pálya iránti bizalmat, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a pedagógushivatás ismét kiszámítható és megbecsült életútként jelenjen meg a pályaválasztók előtt. Ha ez a tendencia tartós marad, a tanári hivatás presztízsének javulásával párhuzamosan felértékelődhet az oktatás szerepe, és egyre többen felismerhetik: a jövő a tantermekben dől el.

 

A szerző stratégiai osztályvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekválasztás

Az árulás rossz, ne légy hazaáruló!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballtorna

Vinícius, a „majom” egyszerre áldozat és provokátor

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekUkrajna

Meddig tovább Zelenszkijjel?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekmese

A homokra épült mesevilág

A szerző további cikkei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekVinicius Junior

Ezt mondta Vinícius, miközben Diego Simeone arcába nevetett

Ismét magára vonta a figyelmet a brazil.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
