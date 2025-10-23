Donald Trump kettős kommunikációja a budapesti békecsúcs kapcsán a tárgyalási taktikájának része

„Hogy mi a célja az amerikai elnöknek ezzel? Egyfelől rá akarja venni az oroszokat arra, hogy engedjenek az álláspontjukból és létrejöjjön egy kompromisszumos megállapodás a budapesti békecsúcsra, másfelől az amerikai szavazók számára akarja mutatni otthon, hogy ő volt a kemény tárgyalófél, ő irányítja a folyamatokat, ezzel ki akarja kerülni a demokraták támadásait, miszerint puhakezű lenne Putyinnal” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Donald Trump (Fotó: AFP/Jim Watson)