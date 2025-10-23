Donald TrumpPutyinbudapesti békecsúcs

Donald Trump kettős kommunikációja a budapesti békecsúcs kapcsán a tárgyalási taktikájának része

„Lemondtam, de a jövőben megtartjuk!” — fogalmazott Donald Trump a budapesti békecsúcs kapcsán. Ez egy mintapéldája annak a kettős kommunikációnak, ami Trump tárgyalási technikájának a része: úgy tesz, mintha borítaná az asztalt, de közben nyitva is hagyja a lehetőséget. Ugyanígy fogalmazott az orosz olajvállalatok kapcsán bevezetett szankciók ügyében: reméli, hogy azok nem maradnak sokáig érvényben, hiszen a háború rendeződik – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 9:44
Donald Trump Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
„Hogy mi a célja az amerikai elnöknek ezzel? Egyfelől rá akarja venni az oroszokat arra, hogy engedjenek az álláspontjukból és létrejöjjön egy kompromisszumos megállapodás a budapesti békecsúcsra, másfelől az amerikai szavazók számára akarja mutatni otthon, hogy ő volt a kemény tárgyalófél, ő irányítja a folyamatokat, ezzel ki akarja kerülni a demokraták támadásait, miszerint puhakezű lenne Putyinnal” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Donald Trump Fotó: JIM WATSON / AFP
Donald Trump (Fotó: AFP/Jim Watson)


Deák Dániel hozzátette:

Eközben természetesen zajlanak a háttérben a tárgyalások és a budapesti békecsúcs előkészítése , Szijjártó Péter tegnap az amerikai külügyminiszterrel is erről egyeztetett Washingtonban. Ők is megerősítették: a budapesti békecsúcs meg lesz tartva, csak az időpontja kérdéses.

A szakértő felhívta a figyelmet:

Ez a folyamat egyébként kifejezetten a budapesti békecsúcs jelentőségét növeli, ugyanis azon a fentiek fényében biztosan lesz valamilyen – akár tűzszüneti – megállapodás, hiszen láthatóan az amerikaiaknak ez egy fontos feltétele.

Hangsúlyozta:

Egy biztos: az elkövetkezendő napokban és hetekben sok minden fog történni és izgalmas időszak elé nézünk, én pedig minden fontos eseményről beszámolok a budapesti békecsúcshoz vezető úton!

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

