„Hogy mi a célja az amerikai elnöknek ezzel? Egyfelől rá akarja venni az oroszokat arra, hogy engedjenek az álláspontjukból és létrejöjjön egy kompromisszumos megállapodás a budapesti békecsúcsra, másfelől az amerikai szavazók számára akarja mutatni otthon, hogy ő volt a kemény tárgyalófél, ő irányítja a folyamatokat, ezzel ki akarja kerülni a demokraták támadásait, miszerint puhakezű lenne Putyinnal” – hívta fel a figyelmet a szakértő.
Donald Trump kettős kommunikációja a budapesti békecsúcs kapcsán a tárgyalási taktikájának része
„Lemondtam, de a jövőben megtartjuk!” — fogalmazott Donald Trump a budapesti békecsúcs kapcsán. Ez egy mintapéldája annak a kettős kommunikációnak, ami Trump tárgyalási technikájának a része: úgy tesz, mintha borítaná az asztalt, de közben nyitva is hagyja a lehetőséget. Ugyanígy fogalmazott az orosz olajvállalatok kapcsán bevezetett szankciók ügyében: reméli, hogy azok nem maradnak sokáig érvényben, hiszen a háború rendeződik – írta közösségi oldalán Deák Dániel.
Deák Dániel hozzátette:
Eközben természetesen zajlanak a háttérben a tárgyalások és a budapesti békecsúcs előkészítése , Szijjártó Péter tegnap az amerikai külügyminiszterrel is erről egyeztetett Washingtonban. Ők is megerősítették: a budapesti békecsúcs meg lesz tartva, csak az időpontja kérdéses.
A szakértő felhívta a figyelmet:
Ez a folyamat egyébként kifejezetten a budapesti békecsúcs jelentőségét növeli, ugyanis azon a fentiek fényében biztosan lesz valamilyen – akár tűzszüneti – megállapodás, hiszen láthatóan az amerikaiaknak ez egy fontos feltétele.
Hangsúlyozta:
Egy biztos: az elkövetkezendő napokban és hetekben sok minden fog történni és izgalmas időszak elé nézünk, én pedig minden fontos eseményről beszámolok a budapesti békecsúcshoz vezető úton!
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
