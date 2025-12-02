Az MLSZ megbüntette a Fradit, a klub megkérdőjelezi a döntést

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a Fradi Kazincbarcika ellen 3-1-re megnyert bajnokiján tapasztalt szurkolói rigmusok miatt sújtotta szektorbezárással a klubot, a büntetést a vasárnapi, Kisvárda elleni bajnokin töltik le.

A Fradi kétszer is megmérkőzik a Kisvárdával. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A fővárosi egyesület a közleményben megkérdőjelezhető büntetésként jellemzi a magyar szövetség döntését, emellett emlékeztet, hogy a Nyíregyháza ellen szintén szektorbezárással büntették a klubot. A Ferencváros részéről felhívták a drukkerek figyelmét, hogy a büntetés a B3-as szektort érinti, így akiknek a bérlete oda szól, azoknak a helyét a B1-es és a B4-es szektorokba foglalják át.

Robbie Keane együttese a héten kétszer is megmérkőzik a Kisvárdával: csütörtökön idegenben, három nappal később pedig hazai pályán.