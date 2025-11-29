BundesligaSchäfer AndrásUnion Berlin

Schäfer András újabb drámája, Berlinben ezt nehezen bocsátják meg

Megszégyenülés a hosszabbításban. Így fogalmaz a fővárosi lap az Union Berlin 2-1-es hazai veresége után, aminek Schäfer András rendkívül peches szereplője volt. A magyar válogatott középpályása akkor állt be, amikor még vezettek a berliniek, a hajrá aztán rémálomszerűen alakult a Heidenheim ellen, amely a 12. forduló előtt még sereghajtó volt a Bundesligában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 18:35
Schäfer Andrásnak nem volt jó napja Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
Schäfer András már ott volt az Union Berlin keretében, de még csak csereként. A magyar válogatott középpályása még az írek elleni vb-selejtezőn szenvedett sérülést, a St. Pauli elleni, idegenbeli meccset ezért kihagyta. Az Union Berlin sokáig kézben tartotta a Heidenheim elleni hazai mérkőzést a Bundesliga 12. fordulójában, ám a végjáték drámai fordulatot hozott.

Schäfer András is szomorkodhat, az Union Berlin drámai vereséget szenvedett a Heidenheim ellen a Bundesligában
Schäfer András is szomorkodhat, az Union Berlin drámai vereséget szenvedett a Heidenheim ellen a Bundesligában Fotó: SOEREN STACHE / DPA

A fővárosiak aktívabban kezdték az összecsapást, több szögletet és kisebb helyzetet is kidolgoztak, mígnem a 43. percben Rani Khedira lecsapott egy kóbor labdára, és laposan a kapuba lőve megszerezte a vezetést (1-0). Az Union a második félidőben is kontrollálni próbálta a játékot, ám a Heidenheim fokozatosan egyre veszélyesebb lett, főként a cserejátékosok érkezése után.

Schäfer András csereként, a hajrára állt be az Union Berlinbe

A 79. percben Steffen Baumgart frissítés mellett döntött, és pályára küldte Schäfer Andrást. A magyar középpályás alig néhány perce volt a pályán, amikor a vendégek ritmust váltottak: a 90. percben Omar Haktab Traore beadásából Stefan Schimmer egalizált (1-1). A Heidenheim ettől teljesen megélénkült, a hosszabbításban pedig meg is fordította a meccset: Arijon Ibrahimovic szögletére Jan Schöppner érkezett, és a 90+5. percben a kapu jobb oldalába fejelt (1-2).

Az Union nem tudott reagálni a sokkoló fordításra, így a vendégek mindhárom pontot elvitték Berlinből. Pechére Schäfer éppen akkor állt be, amikor a mérkőzés dinamikája teljesen a Heidenheim javára fordult, így a hajrá küzdelmei végül a magyar játékos számára is keserű emlékké váltak.

Drámai vereség, ami után a BZ-Berlin lap találóan úgy fogalmazott: megszégyenülés a hosszabbításban.

A berlini csapat így is a középmezőnyben található, 15 ponttal a 10. a Bundesligában.

Bundesliga, 12. forduló:

  • TSG 1899 Hoffenheim–Augsburg 3-0
  • Bayern München–St. Pauli 3-1
  • Union Berlin–Heidenheim 1-2
  • Werder Bremen–1. FC Köln 1-1
  • Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund 18.30

pénteken játszották:

  • Borussia Mönchengladbach–RB Leipzig 0-0

vasárnap játsszák:

  • Hamburger SV–VfB Stuttgart 15.30
  • Eintracht Frankfurt–VfL Wolfsburg 17.30
  • SC Freiburg–FSV Mainz 05 19.30

 

