Schäfer András újabb drámája, Berlinben ezt nehezen bocsátják meg

Schäfer András már ott volt az Union Berlin keretében, de még csak csereként. A magyar válogatott középpályása még az írek elleni vb-selejtezőn szenvedett sérülést, a St. Pauli elleni, idegenbeli meccset ezért kihagyta. Az Union Berlin sokáig kézben tartotta a Heidenheim elleni hazai mérkőzést a Bundesliga 12. fordulójában, ám a végjáték drámai fordulatot hozott.

Schäfer András is szomorkodhat, az Union Berlin drámai vereséget szenvedett a Heidenheim ellen a Bundesligában Fotó: SOEREN STACHE / DPA

A fővárosiak aktívabban kezdték az összecsapást, több szögletet és kisebb helyzetet is kidolgoztak, mígnem a 43. percben Rani Khedira lecsapott egy kóbor labdára, és laposan a kapuba lőve megszerezte a vezetést (1-0). Az Union a második félidőben is kontrollálni próbálta a játékot, ám a Heidenheim fokozatosan egyre veszélyesebb lett, főként a cserejátékosok érkezése után.

Schäfer András csereként, a hajrára állt be az Union Berlinbe

A 79. percben Steffen Baumgart frissítés mellett döntött, és pályára küldte Schäfer Andrást. A magyar középpályás alig néhány perce volt a pályán, amikor a vendégek ritmust váltottak: a 90. percben Omar Haktab Traore beadásából Stefan Schimmer egalizált (1-1). A Heidenheim ettől teljesen megélénkült, a hosszabbításban pedig meg is fordította a meccset: Arijon Ibrahimovic szögletére Jan Schöppner érkezett, és a 90+5. percben a kapu jobb oldalába fejelt (1-2).

Az Union nem tudott reagálni a sokkoló fordításra, így a vendégek mindhárom pontot elvitték Berlinből. Pechére Schäfer éppen akkor állt be, amikor a mérkőzés dinamikája teljesen a Heidenheim javára fordult, így a hajrá küzdelmei végül a magyar játékos számára is keserű emlékké váltak.

Drámai vereség, ami után a BZ-Berlin lap találóan úgy fogalmazott: megszégyenülés a hosszabbításban.

A berlini csapat így is a középmezőnyben található, 15 ponttal a 10. a Bundesligában.