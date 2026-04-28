Lelepleződött a Zelenszkij körül tevékenykedő szürke zóna befolyása

A szervezet szerint az elnöki és hivatali tanácsadói struktúra régóta a közigazgatás egyik legkevésbé átlátható területe. Az adatok nyilvánosságra kerülésével ugyanakkor már kirajzolódik, kik maradtak a posztjukon, és kik kerültek be újonnan.

Jelenleg összesen 15 fő tartozik közvetlenül az elnök csapatához: egy teljes állású tanácsadó, hat részmunkaidős, öt felhatalmazott tanácsadó, valamint három elnöki képviselő különböző állami intézményeknél.

A legjelentősebb változások a külsős tanácsadók körében történtek.

Míg 2024-ben hárman voltak – Andrew Mack, Jurij Kosztyuk és Andrij Sevcsenko –, addig most már hat fő szerepel a listán. Kosztyuk és Sevcsenko mellé bekerült Olekszandr Kamisin (stratégia), Okszana Markarova (újjáépítés és befektetések), Olekszandr Kubrakov (infrastruktúra és közösségi kapcsolatok), valamint Chrystia Freeland, Kanada egykori miniszterelnök-helyettese, aki a gazdasági fejlődésért felel.

Az új felsorolásból viszont hiányzik Andrew Mack, az ukrán származású amerikai jogász és nemzetközi szakértő, akit Zelenszkij 2026. január 20-án leváltott.

A mozgalom arra is rámutat, hogy a korábbi kormánytagok – Kamisin, Markarova és Kubrakov – bár hivatalosan már nem töltenek be kormányzati tisztséget, informális tanácsadóként továbbra is hatással vannak az állami döntésekre, mégpedig a formális hierarchián és parlamenti kontrollon kívül.

Külön kiemelik Dmitro Litvin pályáját: ő Andrij Jermak nem hivatalos tanácsadójából az elnök hivatalos kommunikációs tanácsadójává lépett elő, és jelenleg az egyetlen ilyen státuszú szereplő a listán.