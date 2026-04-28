Ukrajnaelnöki hivatalátláthatóságorosz-ukrán háború

Lelepleződött a Zelenszkij körül tevékenykedő szürke zóna befolyása

Egy közérdekű adatigénylés nyomán egy mozgalom betekintést nyert Volodimir Zelenszkij tanácsadói hálózatába, amely továbbra is a hatalom egyik legkevésbé átlátható szegmensének tűnik. A rendszer lényegében változatlanul egy „szürke zónaként” működik, ahol a döntések következményei továbbra is elszámoltathatatlanok maradnak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 8:05
Ukrán nemzeti zászló Forrás: AFP
A szervezet szerint az elnöki és hivatali tanácsadói struktúra régóta a közigazgatás egyik legkevésbé átlátható területe. Az adatok nyilvánosságra kerülésével ugyanakkor már kirajzolódik, kik maradtak a posztjukon, és kik kerültek be újonnan.

 Jelenleg összesen 15 fő tartozik közvetlenül az elnök csapatához: egy teljes állású tanácsadó, hat részmunkaidős, öt felhatalmazott tanácsadó, valamint három elnöki képviselő különböző állami intézményeknél.

A legjelentősebb változások a külsős tanácsadók körében történtek.

Míg 2024-ben hárman voltak – Andrew Mack, Jurij Kosztyuk és Andrij Sevcsenko –, addig most már hat fő szerepel a listán. Kosztyuk és Sevcsenko mellé bekerült Olekszandr Kamisin (stratégia), Okszana Markarova (újjáépítés és befektetések), Olekszandr Kubrakov (infrastruktúra és közösségi kapcsolatok), valamint Chrystia Freeland, Kanada egykori miniszterelnök-helyettese, aki a gazdasági fejlődésért felel.

Az új felsorolásból viszont hiányzik Andrew Mack, az ukrán származású amerikai jogász és nemzetközi szakértő, akit Zelenszkij 2026. január 20-án leváltott.

A mozgalom arra is rámutat, hogy a korábbi kormánytagok – Kamisin, Markarova és Kubrakov – bár hivatalosan már nem töltenek be kormányzati tisztséget, informális tanácsadóként továbbra is hatással vannak az állami döntésekre, mégpedig a formális hierarchián és parlamenti kontrollon kívül.

Külön kiemelik Dmitro Litvin pályáját: ő Andrij Jermak nem hivatalos tanácsadójából az elnök hivatalos kommunikációs tanácsadójává lépett elő, és jelenleg az egyetlen ilyen státuszú szereplő a listán.

A mozgalom Budanov stábját is áttekintette: ez legalább 12 főből áll, köztük nyolc helyettes vezető, két főállású tanácsadó, az elnöki szóvivő Szerhij Nyikiforov, valamint a titkárság vezetője, Marija Vitusok.

Budanov jelentős szerkezeti változtatásokat hajtott végre: az Elnöki Hivatalban megszűnt a külsős tanácsadók jelenléte.

Új első helyettes is kinevezésre került: a posztot Szerhij Kiszlicja tölti be, aki korábban a külügyminiszter első helyettese volt. Eközben Irina Mudra, Ihor Zsovkva, Olena Kovalszka és Oleg Tatarov megtartották tisztségüket, míg a vitatott megítélésű Rosztyiszlav Surma már nem szerepel a frissített névsorban.
A kezdeményező szervezet hangsúlyozza: bár jelentős személycserék történtek, nincs elegendő alap arra, hogy a tanácsadói rendszer átfogó reformjáról beszéljünk. 

Megfogalmazásuk szerint ez az intézmény továbbra is a hatalom egyfajta „szürke zónájaként” működik, ahol döntések születnek, de a felelősségi viszonyok elmosódnak – és ez a strukturális probléma a vezetőváltás után sem változott.

Borítókép: Ukrán nemzeti zászló (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
