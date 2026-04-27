Brüsszelben tárgyalják Deutsch Tamás mentelmi jogának felfüggesztését

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott: a feljelentés oka, hogy nyilvánosan kijelentette, miszerint „a Tisza párt javára – egyébként példátlan módon – még egy sajtóterméket is betiltó bírónő, Mikus Zsuzsanna a Tisza Párt híve, ugyanis a Tisza Párt, tehát egy politikai párt applikációjához aktivistaként csatlakozott”.

Mint írta, Magyar Péter anyja pedig főbíró volt, a bírósági szervezetrendszer több vezető pozícióját is betöltötte, és akinek a saját fia, Magyar Péter, a Tisza Párt vezére mondta el, hogy „rengeteg rokonom bíró és ezért meg fogom nyerni az összes peremet”.

Deutsch Tamás szerint ezek tények, ez az igazság.

Az igazság azonban láthatóan fáj Magyar Péter anyjának is. Feljelentett és büntetőperrel fenyeget” – fogalmazott, és azt írta a leendő miniszterelnök édesanyjának címezve, hogy „ügyvédet perrel fenyegetni olyan, mint szakácsot a főzéssel.

Hozzátette: Magyar Péterrel ellentétben „én viszont nem fogok a mentelmi jogom mögé bújni, így aztán találkozunk a bíróságon!”

Deutsch Tamás azt írta, nincs az a fenyegetés, nincs az a gyűlöletkampány, amivel elhallgattathatják. „Próbálkozott már ezzel a kommunista hatalom, próbálkoztak a posztkommunisták és a liberálisok, és próbálkozhat ezzel a Tisza-hatalom is, de szólok: most sem fog sikerülni! Ennyi” – zárta bejegyzését.