Brüsszelben tárgyalják Deutsch Tamás mentelmi jogának felfüggesztését

A magyar hatóságok kezdeményezték Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését – jelentette be hétfőn Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésének megnyitóján Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 20:38
Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: Mészáros János/MTI Fotószerkesztőség)
A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott: a feljelentés oka, hogy nyilvánosan kijelentette, miszerint „a Tisza párt javára – egyébként példátlan módon – még egy sajtóterméket is betiltó bírónő, Mikus Zsuzsanna a Tisza Párt híve, ugyanis a Tisza Párt, tehát egy politikai párt applikációjához aktivistaként csatlakozott”.

Mint írta, Magyar Péter anyja pedig főbíró volt, a bírósági szervezetrendszer több vezető pozícióját is betöltötte, és akinek a saját fia, Magyar Péter, a Tisza Párt vezére mondta el, hogy „rengeteg rokonom bíró és ezért meg fogom nyerni az összes peremet”. 

Deutsch Tamás szerint ezek tények, ez az igazság. 

Az igazság azonban láthatóan fáj Magyar Péter anyjának is. Feljelentett és büntetőperrel fenyeget” – fogalmazott, és azt írta a leendő miniszterelnök édesanyjának címezve, hogy „ügyvédet perrel fenyegetni olyan, mint szakácsot a főzéssel.

Hozzátette: Magyar Péterrel ellentétben „én viszont nem fogok a mentelmi jogom mögé bújni, így aztán találkozunk a bíróságon!”

Deutsch Tamás azt írta, nincs az a fenyegetés, nincs az a gyűlöletkampány, amivel elhallgattathatják. „Próbálkozott már ezzel a kommunista hatalom, próbálkoztak a posztkommunisták és a liberálisok, és próbálkozhat ezzel a Tisza-hatalom is, de szólok: most sem fog sikerülni! Ennyi” – zárta bejegyzését.

Erőss Mónika, Magyar Péter édesanyja a poszt alatt közölt reagálásában azt írta: Deutsch Tamás EP-képviselő természetesen ezúttal is valótlanságokat állít.

„Deutsch Tamást természetesen nem azért jelentettem fel, amit a posztjában írt, (…) hanem azért, mert azt állította rólam, hogy „nem véletlen, hogy Magyar Péter a bíró édesanyján keresztül elérte azt az ítéletet, azt a bírósági döntést, hogy betiltották annak az újságnak a különszámát, amelyik meg akarta mutatni minden magyar polgárnak, hogy milyen rettenetes dolgokat tartalmaz a Tisza baloldali megszorítócsomagja” – fogalmazott.

Hozzátette: Deutsch Tamás az eljáró bíró mellett őt is bűncselekmény elkövetésével vádolta.

Erőss Mónika megjegyezte: Magyar Péter sose mondott olyat, hogy „rengeteg rokonom bíró és ezért meg fogom nyerni az összes peremet”.

A leendő miniszterelnök édesanyja nagyon sajnálja, hogy valaki úgy lehet Magyarország EP-képviselője, hogy az alapvető jogaival sincs tisztában: az EP-képviselő nem (se) mondhat le a mentelmi jogáról – emlékeztetett. Megjegyezte: nem járultak hozzá ahhoz, hogy Deutsch Tamás a posztjához mellékelt fényképet felhasználja, és felszólította az EP-képviselőt, hogy azonnal törölje azt. Deutsch Tamás posztjához a Magyar Péter családját ábrázoló, a leendő miniszterelnök által korábban közzétett fotót használta.

