deutsch tamásTisza PártVálasztás 2026európai parlamenti frakciófidesz

Deutsch Tamás: A tiszás győzelem az aranyeret is azonnal gyógyítja?

A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője is megszólalt a vasárnap tartott választásokkal kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 8:40
Magyar Péter a Tisza Párt vezetője beszédet mond Budapesten, miután megnyerte a magyar parlamenti választásokat Hans Lucas/AFP Benjamin Furst
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Április 12-én még megosztott, diktatórikus Magyarország, másnap reggelre viszont már egységes a haza és kifogástalan a demokrácia. A tiszás győzelem az aranyeret is azonnal gyógyítja?” – írta közösségi oldalán Deutsch Tamás.

Mint ismert, a Tisza Párt nyerte a választást vasárnap, és a győzelmet követően a pártelnök, Magyar Péter lemondásra szólította fel a Kúria, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírósági Hivatal és az Alkotmánybíróság vezetőjét, illetve a köztársasági elnököt. A Tisza Párt elnöke később kijelentette, hogy a jogállami kereteket betartva tervezik eltávolítani az említett közjogi méltóságokat.

Borítókép: Magyar Péter a Tisza Párt vezetőivel (Fotó: AFP/Hans Lucas/Benjamin Furst)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
