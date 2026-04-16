Deutsch Tamás: A tiszás győzelem az aranyeret is azonnal gyógyítja?

„Április 12-én még megosztott, diktatórikus Magyarország, másnap reggelre viszont már egységes a haza és kifogástalan a demokrácia. A tiszás győzelem az aranyeret is azonnal gyógyítja?” – írta közösségi oldalán Deutsch Tamás.

Mint ismert, a Tisza Párt nyerte a választást vasárnap, és a győzelmet követően a pártelnök, Magyar Péter lemondásra szólította fel a Kúria, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírósági Hivatal és az Alkotmánybíróság vezetőjét, illetve a köztársasági elnököt. A Tisza Párt elnöke később kijelentette, hogy a jogállami kereteket betartva tervezik eltávolítani az említett közjogi méltóságokat.