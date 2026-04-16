Valaki több mint 290 milliót nyert a skandináv lottón

Volt telitalálatos szelvény a skandináv lottón, a szerencsés nyertes 291 millió forintot vihet haza.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az április 15-én megtartott 16. heti skandináv lottó sorsoláson az alábbi számokat húzták ki:
Az első számsorsolás nyertes számai:
- 9
- 13
- 16
- 24
- 25
- 29
- 30
A második számsorsolás nyertes számai:
- 7
- 12
- 16
- 25
- 30
- 32
- 33
A főnyereményt egyetlen telitalálatos szelvény vitte el, amelyért
290 751 715 forint jár.
A hatosokra 284 340 forintot, az ötösökre 8300 forintot, a négyesekre 2740 forintot fizetnek.
