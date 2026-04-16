skandináv lottónyeremény

Valaki több mint 290 milliót nyert a skandináv lottón

Csaknem 291 millió forintot nyert egy szerencsés játékos a skandináv lottó 16. heti sorsolásán. Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 7:22
Volt telitalálatos szelvény a skandináv lottón, a szerencsés nyertes 291 millió forintot vihet haza.

Nyíregyháza, 2024. április 10. A nyíregyházi Posta Lottózó az átadás napján, 2024. április 10-én. A Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Posta Zrt. húsz új Posta Lottózót nyit országszerte. MTI/Balázs Attila
Illusztráció Fotó: Balázs Attila / MTI

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az április 15-én megtartott 16. heti skandináv lottó sorsoláson az alábbi számokat húzták ki:

Az első számsorsolás nyertes számai:

  • 9
  • 13
  • 16
  • 24
  • 25
  • 29
  • 30

A második számsorsolás nyertes számai:

  • 7
  • 12
  • 16
  • 25
  • 30
  • 32
  • 33

A főnyereményt egyetlen telitalálatos szelvény vitte el, amelyért

290 751 715 forint jár.

A hatosokra 284 340 forintot, az ötösökre 8300 forintot, a négyesekre 2740 forintot fizetnek.

Borítókép: Illusztráció (MTI/Róka László)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu