Valaki több mint 290 milliót nyert a skandináv lottón

Volt telitalálatos szelvény a skandináv lottón, a szerencsés nyertes 291 millió forintot vihet haza.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az április 15-én megtartott 16. heti skandináv lottó sorsoláson az alábbi számokat húzták ki:

Az első számsorsolás nyertes számai:

9

13

16

24

25

29

30

A második számsorsolás nyertes számai:

7

12

16

25

30

32

33

A főnyereményt egyetlen telitalálatos szelvény vitte el, amelyért

290 751 715 forint jár.

A hatosokra 284 340 forintot, az ötösökre 8300 forintot, a négyesekre 2740 forintot fizetnek.

