orosz–ukrán háborúfrontdróntechnológia

Pillanatok alatt változik a front: Ukrajna titkos fegyvere pusztítja az orosz drónokat

Hiába a nagy sebesség és a megnövelt tűzerő: az ukrán hadsereg egy Sting elfogó drónnal megsemmisített egy korszerű orosz Geran–4 sugárhajtású drónt. A távolról irányított rendszerek új szintre emelik a drónháborút.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 16:21
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
A 1020. légvédelmi rakéta- és tüzérezred Paskudy hadosztályának Rubin egysége hajtotta végre a műveletet. A kezelő a Hornet Vision rendszeren keresztül, távolról irányította az elfogó drónt

– számolt be róla Szerhij Beszkresztnov az elektronikai hadviselés és kommunikációs rendszerek szakértője, a védelmi miniszter tanácsadója a Telegram-csatornáján.

Így működik a Hornet Vision rendszer

A Hornet Vision Ctrl nevű távirányítási rendszert az ukrán Wild Hornets fejlesztette ki, amely harci drónok – köztük Sting elfogó eszközök – gyártására specializálódott – írja a Dzerkalo Tyzhnia.

A rendszer lehetővé teszi, hogy a Shahed típusú drónokat elfogódrónokkal, távolról semmisítsék meg, így a kezelők akár több tíz vagy több száz kilométeres távolságból, biztonságban irányíthatják az eszközöket.

Egy ukrán tiszt korábban arról beszélt, hogy a fronton a Molnyija drónok már most is nagy számban jelennek meg, és mennyiségük eléri az FPV-drónok szintjét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
