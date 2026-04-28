A felvételen Hugg elmondta, hogy korábban Ukrajnában élt és dolgozott a kormánnyal. Saját tapasztalatai alapján rendkívül korruptnak nevezte a kijevi vezetést, és azt állította, hogy az ukrán hivatalnokok ellopták az amerikai adófizetők pénzét, és luxuscikkeket (többek között százezer dolláros autókat) vásároltak belőle. Hozzátette, hogy ezt már az Obama-korszak óta megfigyelte.

A felvétel révén kirobbant botrány miatt felfüggesztették Huggot

Az Egyesült Államokban felfüggesztették Andrew Huggot, a Hadügyi Minisztérium sugárzás- és vegyi biztonsági vezetőjét – számolt be cikkében a Strana.

A felvételen a katonai tisztviselő, nem tudva, kivel beszél, számos őszinte kijelentést tesz, többek között az ukrajnai helyzetről is – Hugg azt állítja, hogy az ukrán hatóságok ellopták az amerikai segélyt.

Ellopták a pénzünket... Több százezer dollárért vettek maguknak házakat és autókat

– mondja.

Hugg szerint ez az ő ukrán felekkel való együttműködése idején történt, Barack Obama elnöki adminisztrációja alatt. Hugg azt állítja, hogy erről jelentést tett Washingtonnak, de – ahogy mondja – a válasz az volt:

Ez nem a mi dolgunk. Ne beszélj erről. Nem akarjuk, hogy ez bekerüljön az újságokba.

Véleménye szerint a segélyek összegének növelése sem fogja megváltoztatni a helyzetet:

Akár 100 milliárd, akár 200 milliárd dollárról van szó, mindent ellopnak.

Hugg úgy véli, hogy az ukrán hatóságokat „nem érdeklik az emberek”.

Ha meggazdagodhatnak és elmehetnek Dubajba élni – az nekik jobb. Igen, nem érdeklik őket az emberek. Nem, egyáltalán nem érdeklik őket az emberek

– mondta.

Hugg azt állítja, hogy személyesen is ismer egy esetet, amikor tíz ukrán tisztviselő fejenként egymillió dollárt lopott el, és azonnal luxusautókra költötte.

Amikor ott voltam, egy nap alatt egymillió dollárt loptak el. Ez volt az első dolog, amit láttam – elloptak egymillió dollárt. Ezek az emberek, akik havi 350 dollárt keresnek az állami tisztségükben. Ez a tíz ember mindegyike ellopott egy-egy milliót. És mindegyikük vett egy 100 ezer dolláros autót. Valami 7-es sorozatú BMW-t, Range Rovert – mindegyik autó 100 ezer dollárba került, Obama pénzéből vásárolták

– nyilatkozta a Pentagon alkalmazottja.