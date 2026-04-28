Ukrajnakorrupciós botrányPentagonorosz-ukrán háború

Gyorsan eltüntették az ukrán korrupcióról kitálaló Pentagon vezetőt

Botrányt kavart az a James O’Keefe által nyilvánosságra hozott rejtett kamerás felvétel, amelyen Andrew Hugg, az amerikai hadsereg vegyi és nukleáris biztonsági vezetője súlyos korrupciós vádakat fogalmaz meg az ukrán kormánnyal szemben. Most, a felvétel nyilvánosságra kerülése után az amerikai hadügyi tárca felfüggesztette Huggot.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 6:48
A felvételen Hugg elmondta, hogy korábban Ukrajnában élt és dolgozott a kormánnyal. Saját tapasztalatai alapján rendkívül korruptnak nevezte a kijevi vezetést, és azt állította, hogy az ukrán hivatalnokok ellopták az amerikai adófizetők pénzét, és luxuscikkeket (többek között százezer dolláros autókat) vásároltak belőle. Hozzátette, hogy ezt már az Obama-korszak óta megfigyelte.

A felvétel révén kirobbant botrány miatt felfüggesztették Huggot

Az Egyesült Államokban felfüggesztették Andrew Huggot, a Hadügyi Minisztérium sugárzás- és vegyi biztonsági vezetőjét – számolt be cikkében a Strana.
A felvételen a katonai tisztviselő, nem tudva, kivel beszél, számos őszinte kijelentést tesz, többek között az ukrajnai helyzetről is – Hugg azt állítja, hogy az ukrán hatóságok ellopták az amerikai segélyt.

Ellopták a pénzünket... Több százezer dollárért vettek maguknak házakat és autókat

 – mondja.

Hugg szerint ez az ő ukrán felekkel való együttműködése idején történt, Barack Obama elnöki adminisztrációja alatt. Hugg azt állítja, hogy erről jelentést tett Washingtonnak, de – ahogy mondja – a válasz az volt: 

Ez nem a mi dolgunk. Ne beszélj erről. Nem akarjuk, hogy ez bekerüljön az újságokba.

Véleménye szerint a segélyek összegének növelése sem fogja megváltoztatni a helyzetet: 

Akár 100 milliárd, akár 200 milliárd dollárról van szó, mindent ellopnak.

Hugg úgy véli, hogy az ukrán hatóságokat „nem érdeklik az emberek”.

Ha meggazdagodhatnak és elmehetnek Dubajba élni – az nekik jobb. Igen, nem érdeklik őket az emberek. Nem, egyáltalán nem érdeklik őket az emberek

– mondta.

Hugg azt állítja, hogy személyesen is ismer egy esetet, amikor tíz ukrán tisztviselő fejenként egymillió dollárt lopott el, és azonnal luxusautókra költötte.

Amikor ott voltam, egy nap alatt egymillió dollárt loptak el. Ez volt az első dolog, amit láttam – elloptak egymillió dollárt. Ezek az emberek, akik havi 350 dollárt keresnek az állami tisztségükben. Ez a tíz ember mindegyike ellopott egy-egy milliót. És mindegyikük vett egy 100 ezer dolláros autót. Valami 7-es sorozatú BMW-t, Range Rovert – mindegyik autó 100 ezer dollárba került, Obama pénzéből vásárolták

– nyilatkozta a Pentagon alkalmazottja.

Más, érzékeny információkról is szó esett

Ezen felül a felvételen Hugg más témákról is nyilatkozik.

Azt állítja, hogy az USA-ban továbbra is vannak vegyi fegyverekhez tartozó anyagok, megemlítve a szarint: „Nálunk van. Itt, Marylandben.” Bár korábban az amerikai hatóságok kijelentették, hogy teljes mértékben megsemmisítették ennek az anyagnak a készleteit.

A beszélgetés során szóba kerül az Irán körüli helyzet is: Hugg azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnök megölheti Irán új legfőbb vezetőjét, Modzstaba Hamenei-t. Megerősítette azt is, hogy az amerikaiak támadása megölte az iráni iskoláslányokat a háború első napján.

Biztos vagyok benne, hogy ez járulékos kár volt. Igen, teljesen biztos. Ők (a gyerekek – szerk.) mindig meghalnak a háborúkban

 – mondta Hugg.

Az újságírónő visszakérdez: 

Tehát mi öltük meg ezeket a gyerekeket?

Nem szándékosan, de igen

– pontosítja a Pentagon munkatársa.

Hugg kijelenti, hogy az USA „jelenleg nem tervezi nukleáris fegyverek bevetését” Teherán ellen, de hozzáteszi, hogy szükség esetén akár egy cserkészlány is adhat jelet az amerikai katonáknak a nukleáris fegyverek bevetésére.

Szavai szerint, ha a hagyományos kommunikációs csatornák a háború során megszakadnak, a nukleáris fegyverek aktiválásához szükséges kódot „bárki átadhatja, akár egy cserkészlány is, aki bekopog az ajtón, hogy eladjon egy doboz kekszet”.

„Ha ezen a dobozon szerepel a kód, akár kézzel írva, de helyesen, az cselekvésre szólít fel. Ez természetesen egy szélsőséges példa, de a képzéseken erről beszéltek nekünk” – mesélte Hugg. A videó közzététele után az amerikai hadügyminisztérium bejelentette, hogy Andrew Huggot a vizsgálat idejére adminisztratív szabadságra küldték. A Pentagon sugár- és vegyi biztonsági vezetőjének nyilatkozatait hivatalosan nem kommentálják.

