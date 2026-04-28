Harc a Meloni-kormány és a „vörös talárosok” között

Jogi és politikai hálózatok módszeresen akadályozzák az olasz kormány kitoloncolási stratégiáját. Az albániai táborokban elhelyezett migránsok kétharmada nem hazájába, hanem Olaszországba kerül át. A baloldali bírák és Soros Györgyhöz köthető szervezetek fogtak össze a kitoloncolásra várók megmentésére.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 04. 28. 4:55
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: AFP
A statisztikák szerint az Albániában található gjaderi központban megfordult 495 bevándorló közül 345-öt nem sikerült hazaküldeni. Ez azt jelenti, hogy három közül két migráns végül elhagyja az albániai tábort, de nem a származási országába tér vissza, hanem többnyire Olaszországba kerül.

Sajtóelemzések szerint mindez nem véletlen, hanem egy szabotázs eredménye, amelyet a vörös talárosoknak nevezett baloldali bírók és Soros Györgyhöz köthető szervezetek hajtanak végre.

A bírók különböző módszereket alkalmaznak a kitoloncolások leállítására. A leggyakoribb eszköz a menedékkérelem benyújtása utáni bírói felfüggesztés. A „vörös talárosok” ilyenkor nem hagyják jóvá a fogvatartást, így a migráns visszakerül az olasz állam területére. Emellett gyakoriak az egészségügyi okokra hivatkozó felmentések is. Ravennában a közelmúltban több eljárás is indult olyan orvosok ellen, akik a gyanú szerint hamis igazolásokkal segítették elkerülni a kitoloncolást.

Az Il Giornale jobboldali napilap szerint a háttérben egy jól szervezett hálózat áll, egészen pontosan a Bevándorlási Jogi Tanulmányok Egyesülete nevű jogi csoport, amely szoros kapcsolatban van a baloldali bírói karral. A lap külön kiemeli a Soros György-féle Open Society Foundations szerepét is, amelyen keresztül olyan ügyvédek és projektek kapnak támogatást, amelyek célja a bevándorlási rendszer lassítása vagy blokkolása. Egészen a római parlamentig vezettek a szálak. 

A napokban egy parlamenti vita kapcsán kormánypárti képviselők azzal vádolták a baloldali politikusokat, hogy delegációik konkrét ügyvédeket ajánlanak a migránsoknak a jogi ellenálláshoz.

A téma a parlamentben is robbant. Az Olaszország Testvérei legnagyobb kormánypárt kivizsgálást kezdeményezett Matteo Piantedosi belügyminiszternél egy úgynevezett cédulaügy miatt. Állítólag a baloldali Demokrata Párt delegációjának látogatása során egy védőügyvéd nevét tartalmazó cetlit adtak át bizonyos migránsoknak. A baloldal képviselői cáfolták a vádat. Később kiderült, hogy egy olyan baloldali ügyvédről van szó, aki a Bevándorlási Jogi Tanulmányok Egyesülete nevű jogi csoport tagja. Ahogy az önéletrajzában is szerepel, 2011–2013 között ő koordinálta a Római Antenna a Diszkrimináció Ellen elnevezésű projektet, amelyet a Soros György mágnás nevéhez köthető Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozott.

Az Il Giornale cikke hangsúlyozza, hogy az Albániába küldött személyek többnyire bűncselekményekkel vádolt vagy visszaeső illegális bevándorlók.

Aggasztó az is, hogy statisztikák szerint a szabadon engedett migránsok legalább 30 százaléka rövid időn belül újabb bűncselekményt követ el. Érdekes patthelyzet alakult ki a bírák és a Giorgia Meloni vezette kabinet között. Míg a kormány szigorúbb migrációs politikát próbál végrehajtani, addig a bírósági gépezet és a civil hálózatok jogi úton ellehetetlenítik azt. Megoldást a 2027-es új uniós szabályozástól várnak, amely megszabja, hogy egy illegális bevándorlót ki lehetne utasítani akkor is, ha a pere még folyamatban van.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

