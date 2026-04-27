Rácáfolnak a számok a migrációpárti erőkre

Vagyis egyértelmű a helyzet: bevándorlás nélkül Európa már most csökkenő pályán lenne.

A migráció viszont veszélyeket hozott Európába, nő a bűnözés és a terror kockázata.

A tendencia azonban ennél mélyebb problémára mutat rá. Hiába az egyre nagyobb bevándorlás, a kontinens folyamatosan öregszik. Az uniós mediánéletkor 2004-ben még 39,3 év volt, 2025-re viszont már 44,9 évre emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a társadalmak szerkezete alapjaiban változik meg.

Európában ez a kérdés nem új

Már az 1990-es években felmerült, hogy vajon a bevándorlás képes lehet-e ellensúlyozni az öregedést? Az akkori számítások azonban már akkor is azt mutatták: ehhez irreálisan magas bevándorlásra lenne szükség. Az Európai Bizottság becslése szerint évente akár 5–7 millió bevándorlóra lett volna szükség a demográfiai egyensúly fenntartásához – sokszorosan többre annál, mint ami ténylegesen megvalósult.

A legátfogóbb elemzést az ENSZ készítette el 2000-ben. A „helyettesítő migrációról” szóló tanulmány világosan kimondta: bár a bevándorlás átmenetileg enyhítheti a problémát, önmagában nem képes megállítani az öregedést.

A számítások szerint az akkori EU-ban több százmillió bevándorlóra lett volna szükség ahhoz, hogy a dolgozó korúak és a nyugdíjasok aránya stabil maradjon – ez pedig nyilvánvalóan irreális. Azóta eltelt negyedszázad és a gyakorlat visszaigazolta ezeket a figyelmeztetéseket. Bár a bevándorlás mértéke jóval meghaladta a korábbi várakozásokat, az alapvető probléma nem oldódott meg. A születések száma továbbra is alacsony, az idősek aránya pedig folyamatosan nő.

Egy migráns nő sétál gyermekével Németországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A nyugdíjrendszer fenntarthatatlanná válik

Ma már az is látszik, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívás előtt áll. Az EU-ban egy 65 év feletti emberre alig több mint három aktív korú jut. Ez az arány tovább romolhat a következő évtizedekben. Az előrejelzések sem biztatók: bár a népesség még néhány évig stagnálhat vagy enyhén nőhet, hosszabb távon jelentős csökkenés várható. Az évszázad végére az EU lakossága több tízmillió fővel lehet kevesebb a jelenleginél.

Mindez rámutat arra, hogy a korábbi évtizedek optimista elképzelései – miszerint a bevándorlás önmagában képes megoldani Európa demográfiai gondjait – nem állják meg a helyüket. A migráció enyhítheti a munkaerőhiányt és idő nyerhető vele, de nem pótolja a hiányzó születéseket.

A valódi megoldás jóval összetettebb: a családpolitika megerősítése, a munkavállalás kitolása, a gazdasági termelékenység növelése és a szociális rendszerek reformja egyaránt elkerülhetetlen.