Rendkívüli

Rácáfolnak a számok a migrációpárti erőkre

Az Európai Unióban soha nem volt még ilyen magas a külföldön születettek száma: jelenleg 46,7 millióan érkeztek a közösségen kívülről. Ha beleszámítjuk azokat is, akik más uniós tagállamban születtek, akkor már több mint 64 millió olyan ember él Európában, aki nem az adott országban látta meg a napvilágot. A bevándorlás tehát történelmi léptéket öltött – a korábban várt demográfiai fordulat azonban elmaradt. A migrácó viszont veszélyt hozott Európába.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 04. 27. 13:16
Egy csoport afrikai migráns egy németországi parkban Fotó: Michael Nguyen Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vagyis egyértelmű a helyzet: bevándorlás nélkül Európa már most csökkenő pályán lenne. 

A migráció viszont veszélyeket hozott Európába, nő a bűnözés és a terror kockázata.

A tendencia azonban ennél mélyebb problémára mutat rá. Hiába az egyre nagyobb bevándorlás, a kontinens folyamatosan öregszik. Az uniós mediánéletkor 2004-ben még 39,3 év volt, 2025-re viszont már 44,9 évre emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a társadalmak szerkezete alapjaiban változik meg.

Európában ez a kérdés nem új

Már az 1990-es években felmerült, hogy vajon a bevándorlás képes lehet-e ellensúlyozni az öregedést? Az akkori számítások azonban már akkor is azt mutatták: ehhez irreálisan magas bevándorlásra lenne szükség. Az Európai Bizottság becslése szerint évente akár 5–7 millió bevándorlóra lett volna szükség a demográfiai egyensúly fenntartásához – sokszorosan többre annál, mint ami ténylegesen megvalósult.

A legátfogóbb elemzést az ENSZ készítette el 2000-ben. A „helyettesítő migrációról” szóló tanulmány világosan kimondta: bár a bevándorlás átmenetileg enyhítheti a problémát, önmagában nem képes megállítani az öregedést.

A számítások szerint az akkori EU-ban több százmillió bevándorlóra lett volna szükség ahhoz, hogy a dolgozó korúak és a nyugdíjasok aránya stabil maradjon – ez pedig nyilvánvalóan irreális. Azóta eltelt negyedszázad és a gyakorlat visszaigazolta ezeket a figyelmeztetéseket. Bár a bevándorlás mértéke jóval meghaladta a korábbi várakozásokat, az alapvető probléma nem oldódott meg. A születések száma továbbra is alacsony, az idősek aránya pedig folyamatosan nő.

Egy migráns nő sétál gyermekével Németországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A nyugdíjrendszer fenntarthatatlanná válik

Ma már az is látszik, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívás előtt áll. Az EU-ban egy 65 év feletti emberre alig több mint három aktív korú jut. Ez az arány tovább romolhat a következő évtizedekben. Az előrejelzések sem biztatók: bár a népesség még néhány évig stagnálhat vagy enyhén nőhet, hosszabb távon jelentős csökkenés várható. Az évszázad végére az EU lakossága több tízmillió fővel lehet kevesebb a jelenleginél.

Mindez rámutat arra, hogy a korábbi évtizedek optimista elképzelései – miszerint a bevándorlás önmagában képes megoldani Európa demográfiai gondjait – nem állják meg a helyüket. A migráció enyhítheti a munkaerőhiányt és idő nyerhető vele, de nem pótolja a hiányzó születéseket.

A valódi megoldás jóval összetettebb: a családpolitika megerősítése, a munkavállalás kitolása, a gazdasági termelékenység növelése és a szociális rendszerek reformja egyaránt elkerülhetetlen.

Borítókép: Egy csoport afrikai migráns egy németországi parkban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekhorthy miklós

Bogár László avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
