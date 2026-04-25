Elképesztő adatok láttak napvilágot a németországi migránsbűnözésről

Súlyos válságba sodorta a német társadalmat a kontrollálatlan bevándorlás, amit immár a hivatalos rendőrségi statisztikák is igazolnak. A legfrissebb adatok szerint a Németországban élő szír és afgán migránsok körében nyolcszor-kilencszer gyakoribb az erőszakos bűnözés, mint a tősgyökeres németeknél. A rendőrség szerint a helyzet elviselhetetlenné vált, a belső biztonság pedig végveszélybe került.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 7:10
Elképesztő adatok láttak napvilágot a németországi migránsbűnözésről
Csak tavaly 300 ezer, idén pedig várhatóan félmillió migránst honosítanak, így ők már németként szerepelnek a bűnügyi nyilvántartásban, elfedve a valódi származási hátteret.

Holger Münch, a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség elnöke szerint a magasabb bűnözési arány részben azzal magyarázható, hogy a migránsok között több a fiatal férfi. Ugyanakkor az azonos korú fiatalokat összehasonlítva is az látszik, hogy a külföldi háttérrel rendelkezők több mint kétszer gyakrabban követnek el bűncselekményt.

A 18 év alattiak körében is drasztikus a különbség: 13 811 külföldi gyanúsított áll szemben 6118 némettel.

A statisztikák szerint az erőszakos bűncselekmények gyanúsítottjainak mintegy 43 százaléka külföldi Fotó: AFP

Manuel Ostermann, a rendőrszakszervezet elnöke (aki korábban lapunknak is interjút adott) a Bildnek adott nyilatkozatában kongatta meg a vészharangot. Kifejtette, hogy a bűnözési ráta elviselhetetlenül magas szintre jutott, és a migráció közvetlen hatással van Németország belső biztonságára. 

A fiatalkori bűnözés trendje különösen aggasztó

– figyelmeztetett a szakember. 

Természetesen a baloldali értelmiség azonnal megkezdte a statisztikák relativizálását.

Borítókép: Migránsok várakoznak (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Domonkos László
idezojelekorbán viktor

Domonkos László: Csontvázak és hosszú árnyékok

Domonkos László avatarja

Orbán Viktor pályája az emberi fejlődőképesség megindító szépségű valóságának legmegragadóbb és legmagyarabb foglalata.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
