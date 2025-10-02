Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

NémetországAngela Merkelillegális bevándorlásmigrációs válság

Így tette tönkre Németországot az illegális bevándorlás

Manuel Ostermann, a német rendőrségi szakszervezet (DPolG) alelnöke élesen bírálta Angela Merkel 2015-ös migrációs politikáját. Szerinte a „Meg tudjuk csinálni” kijelentés történelmi tévedés volt, amely súlyos biztonsági és társadalmi következményekhez vezetett. Ostermann hangsúlyozta, hogy az illegális bevándorlást csak európai szinten lehet kezelni, és elismerően szólt a magyar kormány határvédelmi politikájáról is.

András János
2025. 10. 02. 4:57
Forrás: MCC Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember 24–25-én Szeged adott otthont a Migrációkutató Intézet által szervezett, kétnapos konferenciának, az MCC–MRI Summitnak, ahol Manuel Ostermann, a német rendőrségi szakszervezet (DPolG) alelnöke is megosztotta tapasztalatait az illegális bevándorlásról, a migrációs válságról és annak európai következményeiről. Ostermann szerint fontos világosan kimondani, hogy amit 2015-ben Németországban átéltek, az mély nyomot hagyott az egész országban. Az akkori kancellár, Angela Merkel kijelentése – „Wir schaffen das” („Meg tudjuk csinálni/Megbirkózunk vele”) – történelmi tévedés volt. Hibás volt abból a szempontból is, hogy Németország humanitárius kötelességet vállalt ugyan, de közben teljesen figyelmen kívül hagyta a befogadási kapacitások és a biztonsági érdekek egyensúlyát.

Az illegális bevándorlás és Angela Merkel elhibázott döntése 10 év alatt tönkretette Németországot
Az illegális bevándorlás és Angela Merkel elhibázott döntése tíz év alatt tönkretette Németországot. Fotó: NurPhoto/Christian Marquardt 

Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy Németország hatalmas árat fizetett a migrációért. 2015-ben, Angela Merkel döntése nyomán elindult tömeges bevándorlás alapjaiban változtatta meg Németország mindennapjait. 

Németország és az illegális bevándorlás

Németországban a migrációs válság súlyos biztonsági és társadalmi következményekkel járt: túlterhelt szociális rendszerek, megnövekedett bűnözés, romló közbiztonság. 

Naponta átlagosan 79 késes támadás, 24 szexuális bűncselekmény és két nemi erőszak történik

– mondta. A hivatalos adatok szerint azoknak az aránya, akik ténylegesen jogosultak menekültstátuszra, mindössze 18,1 százalék. A bevándorlók többsége nem üldöztetés miatt, hanem jobb életkörülmények reményében érkezik Németországba. Ostermann szerint emiatt a rendszer fenntarthatatlan, és a jelenlegi szabályozás nem képes kezelni a problémát.

Az NGO-k hasznot húznak a helyzetből

Az alelnök kritikusan beszélt az NGO-k szerepéről is, amelyek szerinte az embercsempészekkel együttműködve hozzájárulnak ahhoz, hogy migránsokat szállítsanak át a Földközi-tengeren. Hangsúlyozta, hogy ez nem életmentés, hanem a válság elmélyítése. Kiemelte: 

a migrációs válságot nem lehet nemzeti szinten megoldani, ehhez európai szintű egységre, határvédelemre és a menekültügyi rendszer átalakítására van szükség.

Bírálta az EU tervezett közös menekültügyi rendszerét is, amely szerinte túlbürokratizált és kivitelezhetetlen, ahogy a Schengen-rendszer is meggyengült. Úgy látja, Németország továbbra is vonzó célország a szociális juttatások miatt, ami újabb migrációs hullámokat generál. Beszédében kitért az iszlamista szélsőségesek jelentette fenyegetésre is. Felhívta a figyelmet arra, hogy Németországban vannak olyan csoportok, amelyek nyíltan a saría bevezetését követelik, a kalifátus kikiáltását hirdetik, halállal fenyegetnek más vallási vagy politikai nézetű embereket, és ez a német demokrácia gyengüléséhez vezet.

Ostermann szerint a biztonság a szabadság előfeltétele, a szabadság pedig a béke és a demokrácia alapja.

Úgy vélte, a válságot nem lehet pusztán nemzeti szinten kezelni, csak európai egységgel. Elismerően beszélt a magyar kormányról, amely szerinte világosan kimondja: elsődleges kötelessége a saját lakosság védelme. A német rendőrségi szakszervezet alelnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett: 

ha nem lesz őszinte, közös európai fellépés, a migrációs válság hosszú távon szabadságvesztést, társadalmi szétesést és erősödő terrorfenyegetést hozhat. 

Zárásként hangsúlyozta a magyar–német együttműködés fontosságát a biztonságpolitikai kihívások kezelésében, és köszönetet mondott a rendőrök, valamint az európai partnerek munkájáért.

Borítókép: Manuel Ostermann, a német rendőrségi szakszervezet (DPolG) alelnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekkibertér

Politikai háború a kibertérben

Pokol Béla avatarja

Már nem a tömegmédia támogatása döntő a politikai versenyben, hanem az influenszerek podcastjei, az internetes videós interjúk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu