Így tette tönkre Németországot az illegális bevándorlás

Szeptember 24–25-én Szeged adott otthont a Migrációkutató Intézet által szervezett, kétnapos konferenciának, az MCC–MRI Summitnak, ahol Manuel Ostermann, a német rendőrségi szakszervezet (DPolG) alelnöke is megosztotta tapasztalatait az illegális bevándorlásról, a migrációs válságról és annak európai következményeiről. Ostermann szerint fontos világosan kimondani, hogy amit 2015-ben Németországban átéltek, az mély nyomot hagyott az egész országban. Az akkori kancellár, Angela Merkel kijelentése – „Wir schaffen das” („Meg tudjuk csinálni/Megbirkózunk vele”) – történelmi tévedés volt. Hibás volt abból a szempontból is, hogy Németország humanitárius kötelességet vállalt ugyan, de közben teljesen figyelmen kívül hagyta a befogadási kapacitások és a biztonsági érdekek egyensúlyát.

Az illegális bevándorlás és Angela Merkel elhibázott döntése tíz év alatt tönkretette Németországot. Fotó: NurPhoto/Christian Marquardt

Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy Németország hatalmas árat fizetett a migrációért. 2015-ben, Angela Merkel döntése nyomán elindult tömeges bevándorlás alapjaiban változtatta meg Németország mindennapjait.