Kokain a pult alól: kábítószer-elosztókká váltak a brit kisboltok, reszketnek a helyiek + videó

Halálos gyógyszerekkel kereskednek

A gátlástalanság azonban itt nem állt meg. Akwa a telefonján mutatott fotókat különböző vényköteles gyógyszerekről, amelyeket szintén meg lehetett tőle vásárolni.

Az illegális kínálatban szerepelt a pregabalin is, egy szorongás és epilepszia kezelésére szolgáló szer, amelynek helytelen használata az utóbbi időben drasztikusan megemelte a halálesetek számát a szigetországban.

Az eladó arra kérte a beépített nyomozót, fotózza le a képernyőt, és „passzolja el” az árut bárkinek, akit érdekelhet. Amikor később a BBC munkatársai szembesítették a férfit a felvételekkel, Akwa egyszerűen letagadott mindent, és azt állította, fogalma sincs, miről beszélnek, majd távozásra szólította fel a stábot.

Az illegális kínálatban szerepelt a pregabalin is, egy szorongás és epilepszia kezelésére szolgáló szer Fotó: AFP

Gyerekeknek árulják a „kéjgázt” az utcasarkon

A helyzet talán Dudley városában a legelszomorítóbb, ahol a Kereskedelmi Szabványügyi Hivatal (CTSI) szerint az illegális kábítószer-kereskedelem az elmúlt húsz év legrosszabb szintjére süllyedt.

Itt a bűnözők már a legfiatalabb korosztályt is célba vették: tömegesen érkeznek bejelentések arról, hogy dinitrogén-oxidot, közismertebb nevén nevetőgázt vagy „kéjgázt” árulnak gyerekeknek.

A nyomozók a Dawood élelmiszerboltban tettek próbát, ahol a boltos azonnal megkérdezte, hány palackra van szükségük. A vételár kifizetése után egy közeli utcasarokra irányította őket, ahol egy kapucnis férfi szó nélkül átadta a gázt tartalmazó palackot. Ez a C osztályú kábítószer belélegezve súlyos agykárosodást okozhat, rekreációs célú értékesítése pedig szigorúan tilos – a bűnözőket azonban ez láthatóan nem érdekli.