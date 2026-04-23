Kokain a pult alól: kábítószer-elosztókká váltak a brit kisboltok, reszketnek a helyiek + videó

Döbbenetes részletek láttak napvilágot a brit városok állapotáról. A virágzó üzletek helyén ma már szervezett bűnözői bandák által irányított minimarketek terítik a kokaint, a cannabist és a vényköteles gyógyszereket. A BBC titkos nyomozása során kiderült, hogy a bűnözők már a gyerekeket sem kímélik, miközben a tisztességes vállalkozókat verőemberekkel, késekkel és lőfegyverekkel félemlítik meg. A hatóságok tehetetlenül nézik, hogy a pelenkák mellett árulják a drogokat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 18:25
A virágzó üzletek helyén ma már szervezett bűnözői bandák által irányított minimarketek terítik a kábítószereket Forrás: AFP
Halálos gyógyszerekkel kereskednek

A gátlástalanság azonban itt nem állt meg. Akwa a telefonján mutatott fotókat különböző vényköteles gyógyszerekről, amelyeket szintén meg lehetett tőle vásárolni. 

Az illegális kínálatban szerepelt a pregabalin is, egy szorongás és epilepszia kezelésére szolgáló szer, amelynek helytelen használata az utóbbi időben drasztikusan megemelte a halálesetek számát a szigetországban.

Az eladó arra kérte a beépített nyomozót, fotózza le a képernyőt, és „passzolja el” az árut bárkinek, akit érdekelhet. Amikor később a BBC munkatársai szembesítették a férfit a felvételekkel, Akwa egyszerűen letagadott mindent, és azt állította, fogalma sincs, miről beszélnek, majd távozásra szólította fel a stábot.

Az illegális kínálatban szerepelt a pregabalin is, egy szorongás és epilepszia kezelésére szolgáló szer Fotó: AFP

Gyerekeknek árulják a „kéjgázt” az utcasarkon

A helyzet talán Dudley városában a legelszomorítóbb, ahol a Kereskedelmi Szabványügyi Hivatal (CTSI) szerint az illegális kábítószer-kereskedelem az elmúlt húsz év legrosszabb szintjére süllyedt. 

Itt a bűnözők már a legfiatalabb korosztályt is célba vették: tömegesen érkeznek bejelentések arról, hogy dinitrogén-oxidot, közismertebb nevén nevetőgázt vagy „kéjgázt” árulnak gyerekeknek.

A nyomozók a Dawood élelmiszerboltban tettek próbát, ahol a boltos azonnal megkérdezte, hány palackra van szükségük. A vételár kifizetése után egy közeli utcasarokra irányította őket, ahol egy kapucnis férfi szó nélkül átadta a gázt tartalmazó palackot. Ez a C osztályú kábítószer belélegezve súlyos agykárosodást okozhat, rekreációs célú értékesítése pedig szigorúan tilos – a bűnözőket azonban ez láthatóan nem érdekli.

Bandaháborúk és megfélemlítés

A szervezett bűnözés térnyerése nemcsak a közegészségügyre jelent veszélyt, hanem a tisztességes helyi lakosok és vállalkozók helyzetét is súlyosan rontja. Marius Boros, egy román származású bolttulajdonos, aki 13 éve él Angliában, elkeseredetten mesélt a mindennapokról. 

Az emberek félnek idejönni. Odakint rengeteg a verekedés, előkerülnek a kések és a lőfegyverek is

– mondta. Az illegális árukat és drogokat forgalmazó szomszédos üzletek tönkreteszik a megélhetését, és attól tart, mindent elveszít, amibe befektetett. Hasonló kálváriáról számolt be Diane Shawe, egy helyi fodrászszalon tulajdonosa is. Az ő kirakatát már négyszer törték be éjszaka. A biztonsági kamerák felvételein látszik, ahogy kapucnis alakok téglákkal zúzzák be az üveget, alig néhány órával azután, hogy kicserélték azt. Shawe szerint a bűnözők így akarják elüldözni, hogy saját üzletet nyithassanak a helyén. 

Az egyik támadás után két férfi rontott be hozzá, és cinikusan megkérdezték: „Most már készen állsz az eladásra?”

 

Tehetetlen hatóságok és a „figyelők” hálózata

Bár a hatóságok próbálnak fellépni, a bűnszervezetek rendkívül szervezettek. A Dudley High Streeten a kutatók úgynevezett „figyelőket” láttak a boltok előtt, akiknek az a feladatuk, hogy jelezzék, ha rendőrségi razzia közeledik. Sőt, a BBC stábját is követték és lefényképezték az egyik üzlet dolgozói, amikor gyanússá váltak számukra.

A jogi kiskapuk is a bűnözők kezére játszanak. 

Jelenleg egy üzletet legfeljebb három hónapra zárhatnak be, de ehhez is szükség van a lakosok tanúvallomásaira, amit a bandák bosszújától való félelem miatt kevesen mernek vállalni. Ráadásul, ha egy bolt lakat alá is kerül, a bűnözők gyakran egyszerűen megnyitnak egy másikat a szomszédban.

Liam Byrne, az Üzleti és Kereskedelmi Bizottság elnöke sürgős kormányzati beavatkozást követel
Liam Byrne, az Üzleti és Kereskedelmi Bizottság elnöke sürgős kormányzati beavatkozást követel Fotó: AFP

„Ez a szervezett bűnözés rákfenéje”

A helyzet tarthatatlanságát jelzi, hogy Liam Byrne, az Üzleti és Kereskedelmi Bizottság elnöke sürgős kormányzati beavatkozást követel. 

Nem tudjuk helyreállítani a főutcáinkat, ha nem irtjuk ki a szervezett bűnözés rákfenéjét

– fogalmazott a képviselő, miután megmutatták neki a titkos felvételeket. Byrne szerint a drogárusítás mértéke rémisztő, a könnyedsége pedig ijesztő. Zéró toleranciát és szigorúbb törvényeket sürget az „orrunk előtt működő” bűnözéssel szemben. Bár a kormány és a rendőrség közös fellépést ígér, a West Midlands-i utcákon egyelőre a bűnbandák diktálnak. A drog, a fegyverek és a megfélemlítés várostól városig terjed – a devoni Bidefordtól egészen a belfasti utcákig több mint 70 olyan üzletet találtak már, ahol heroin és kristálymet is gazdát cserélt.

Borítókép: Kokain, illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

