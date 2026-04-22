Egy nemzetközi droghálózat a gyanú szerint éveken át csempészett kábítószereket Hollandiából Ausztriába, majd onnan világszerte terjesztette azokat. Ausztriában négy gyanúsítottat tartóztattak le, és más országokban is tartottak razziákat. Mintegy hatmillió euró értékű kábítószert foglaltak le. Több tucat csomagot visszavezettek Ausztriába, amelyeket a világ különböző pontjaira küldtek – számolt be cikkében az Exxpress.
Globális droghálózatra csaptak le az osztrák hatóságok
Egy nemzetközi drogkereskedő hálózat éveken keresztül Hollandiából Ausztrián keresztül juttatott kábítószert a világ számos pontjára. Az osztrák hatóságok számos országra kiterjedő akcióban számolták fel a csoportot, gyanúsítottakat is őrizetbe vettek. Az ügyben több országban is folyamatban vannak eljárások.
A hálózat fejét Hollandiában tartóztatták le. Egy 35 éves holland férfi a gyanú szerint nemzetközi drogcsempészetet szervezett. Amszterdami lakásában fogták el, majd ezt követően kiadták Ausztriának – jelentette be Stefan Pfandler, Alsó-Ausztria tartományi bűnügyi hivatalának vezetője.
További négy letartóztatás történt közvetlenül Ausztriában.
- A fő gyanúsított egy 26 éves honfitársa a feltételezések szerint nagy mennyiségű kábítószert csempészett Hollandiából, és az anyagokat főként Bécsből küldte szét. Őt is letartóztatták.
- Emellett a gyanú szerint rendszeresen nagy mennyiségű kokaint és MDMA-t adott át egy 38 éves osztrák férfinak, akit a bécsi Schwechat repülőtéren vettek őrizetbe, amikor Bangkokból érkezett.
- Egy 27 éves osztrák állampolgárt és egy 38 éves holland férfit – akik szintén feladóként vagy megrendelőként működtek közre a szállítmányokban – szintén letartóztattak. A 27 éves osztrák és a 38 éves holland férfi már letöltötték börtönbüntetésüket – mondta Pfandler.
- A 2025-ben letartóztatott másik három gyanúsított – köztük a 35 éves holland férfi, akit a csoport „vezérének” tartanak – csütörtökön áll bíróság elé a bécsi tartományi bíróságon kábítószer-kereskedelem vádjával.
Több országban tartottak rendőrségi razziákat. Egy 27 éves brit nőt és egy 24 éves holland férfit saját hazájukban vettek őrizetbe. Az Egyesült Államokban egy 32 éves venezuelai férfit tartóztattak le, akit kilenc év börtönbüntetésre ítéltek.
Ausztriában a rendőrség mintegy 65 kilogramm ketamint, hat kilogramm kokaint, közel 14 kilogramm MDMA-t és 712 gramm 2C-B-t foglalt le. Világszerte összesen 95,3 kilogramm ketamint, 9,2 kilogramm kokaint, 16,4 kilogramm MDMA-t és 1,5 kilogramm 2C-B-t vontak ki a forgalomból.
További Külföld híreink
A lefoglalt kábítószerek átlagos utcai értéke körülbelül hatmillió euró.
Ugyanakkor a szerek magas tisztasága miatt feltételezhető, hogy azokat értékesítés előtt felhígították volna. A rendőrség szerint ez sokszorosára növelte volna az elérhető bevételt.
Számos további, Ausztriából feladott csomagot is a csoporthoz kötöttek, ezeket azonban nem sikerült lefoglalni. Ezekről úgy vélik, hogy több száz kilogramm kábítószert tartalmaztak.
Emellett egyes vádlottak ellen Svájcban, Belgiumban, Csehországban, Luxemburgban és Dániában is kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás.
Ezekben az esetekben is hasonló módszereket feltételeznek.
A Szövetségi Bűnügyi Hivatal és az Alsó-ausztriai Tartományi Bűnügyi Hivatal nyomozói ismét jelentős csapást mértek a szervezett bűnözésre
– mondta Gerhard Karner (ÖVP) belügyminiszter. „A cél egyértelmű: megvédeni a fiatalokat a drogoktól és azok pusztító következményeitől.”
Franz Popp tartományi rendőrfőkapitány „nagyon örömteli napnak” nevezte az eredményeket. Hangsúlyozta, hogy az ilyen ügyekben a hatékony nyomozás és a nemzetközi együttműködés „kulcsfontosságú”. Felix Gasterstadt, a Szövetségi Bűnügyi Hivatal képviselője szintén kiemelte ezt, rámutatva a nemzetközi bűnszervezetek egyre professzionálisabb és specializáltabb működésére.
Borítókép: Rendőr drogteszttel a kezében (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
