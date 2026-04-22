Globális droghálózatra csaptak le az osztrák hatóságok

A hálózat fejét Hollandiában tartóztatták le. Egy 35 éves holland férfi a gyanú szerint nemzetközi drogcsempészetet szervezett. Amszterdami lakásában fogták el, majd ezt követően kiadták Ausztriának – jelentette be Stefan Pfandler, Alsó-Ausztria tartományi bűnügyi hivatalának vezetője.

További négy letartóztatás történt közvetlenül Ausztriában.

A fő gyanúsított egy 26 éves honfitársa a feltételezések szerint nagy mennyiségű kábítószert csempészett Hollandiából, és az anyagokat főként Bécsből küldte szét. Őt is letartóztatták.

Emellett a gyanú szerint rendszeresen nagy mennyiségű kokaint és MDMA-t adott át egy 38 éves osztrák férfinak, akit a bécsi Schwechat repülőtéren vettek őrizetbe, amikor Bangkokból érkezett.

Egy 27 éves osztrák állampolgárt és egy 38 éves holland férfit – akik szintén feladóként vagy megrendelőként működtek közre a szállítmányokban – szintén letartóztattak. A 27 éves osztrák és a 38 éves holland férfi már letöltötték börtönbüntetésüket – mondta Pfandler.

A 2025-ben letartóztatott másik három gyanúsított – köztük a 35 éves holland férfi, akit a csoport „vezérének” tartanak – csütörtökön áll bíróság elé a bécsi tartományi bíróságon kábítószer-kereskedelem vádjával.

Több országban tartottak rendőrségi razziákat. Egy 27 éves brit nőt és egy 24 éves holland férfit saját hazájukban vettek őrizetbe. Az Egyesült Államokban egy 32 éves venezuelai férfit tartóztattak le, akit kilenc év börtönbüntetésre ítéltek.

Ausztriában a rendőrség mintegy 65 kilogramm ketamint, hat kilogramm kokaint, közel 14 kilogramm MDMA-t és 712 gramm 2C-B-t foglalt le. Világszerte összesen 95,3 kilogramm ketamint, 9,2 kilogramm kokaint, 16,4 kilogramm MDMA-t és 1,5 kilogramm 2C-B-t vontak ki a forgalomból.