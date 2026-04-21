Vérfagyasztó felvétel: hidegvérrel rálőtt az eladóra egy nő a benzinkúton + videó

A hatóságok a lakosság segítségét kérik annak a nőnek a felkutatásában, aki rálőtt egy benzinkút alkalmazottjára az Egyesült Államokban, Maryland államban – számolt be az ABC7 News.

A hatóságok tájékoztatása szerint az eset április 17-én, este 7 óra 43 perc körül történt Columbia városában, a Cradlerock Way egyik benzinkútján. A rendőrség szerint a nő rablási kísérletet hajtott végre.

A nyomozók által közzétett biztonsági kamerafelvételen az látható, hogy a nő a kasszához sétál, majd elővesz egy fegyvert, és az alkalmazottra irányítja. Röviddel később lövés dördül.

Az eladót súlyos állapotban vitték kórházba, ahol életmentő ellátásban részesült.

A hatóságok továbbra is keresik az elkövetőt.

Borítókép: Nő lőtt a kasszánál, súlyosan megsérült az eladó