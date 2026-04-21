Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Vérfagyasztó felvétel: hidegvérrel rálőtt az eladóra egy nő a benzinkúton + videó

Fegyveres támadás történt egy marylandi benzinkúton: egy nő a kasszánál fegyvert rántott, majd tüzet nyitott az alkalmazottra. A rendőrség felvételeket is közzétett az esetről.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 15:32
A hatóságok a lakosság segítségét kérik annak a nőnek a felkutatásában, aki rálőtt egy benzinkút alkalmazottjára az Egyesült Államokban, Maryland államban – számolt be az ABC7 News.

A hatóságok tájékoztatása szerint az eset április 17-én, este 7 óra 43 perc körül történt Columbia városában, a Cradlerock Way egyik benzinkútján. A rendőrség szerint a nő rablási kísérletet hajtott végre.

A nyomozók által közzétett biztonsági kamerafelvételen az látható, hogy a nő a kasszához sétál, majd elővesz egy fegyvert, és az alkalmazottra irányítja. Röviddel később lövés dördül.

Az eladót súlyos állapotban vitték kórházba, ahol életmentő ellátásban részesült.

A hatóságok továbbra is keresik az elkövetőt.

 

Borítókép: Nő lőtt a kasszánál, súlyosan megsérült az eladó (Forrás: YouTube)

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu