Fényes nappal, edzésre menet akartak elrabolni egy 13 éves lányt, szerencsére eszébe jutott, amit a szülei tanítottak

A fiatal berohant egy ház udvarára, az ott élőktől kért segítséget.

2026. 04. 21. 13:23
Iskola után, edzésre sietett egy 13 éves lány, de mivel lekéste a buszt, így hazafelé vette az irányt, ám ekkor egy fehér autó lelassított mellette. – Kiszóltak, hogy elvisznek. Én mondtam, hogy nem, de csak mondták, hogy hazavisznek, jó lesz. Közben teljesen mellém értek és láttam, hogy kinyitják az autó ajtaját – számolt be az érintett fiatal a Szoljon.hu-nak. 

A fiatal azonnal érezte, hogy baj van, és rögtön eszébe is jutott, mit tanácsoltak a szülei ilyen helyzetekben: menjen emberek közé és azonnal kérjen segítséget.

Jázmin így befutott az első kertes házba, ahol a lakók épp kint dolgoztak a kertben. Elmondta mi történt, és azonnal hívta a szüleit. – Zokogva hívott fel, nagyon zaklatott volt, azt mondta, el akarták rabolni. Akkor ott azt gondoltam, hogy bár egy szavahihető gyerek, de talán kicsit túlreagálta a dolgot. Ez egy biztonságos környék, ráadásul az ember nem hiszi, hogy vele vagy az ő családjával, az ő lakóhelyén bármi ilyesmi megtörténhet – vette át a szót Márti, az édesanya.

A szülők elmondták, hogy az igazi sokk akkor érte el őket, amikor meglátták, mit rögzített a kamera. Mint kiderült, Szolnok Szandaszőlős nevű városrészének képviselője, Tóth Klaudia szüleihez szaladt be. Később a képviselő maga értesítette a lány szüleit, hogy a háznál van kültéri kamera és megvan a felvétel.

– A videón az látszik, hogy a gyerek egyáltalán nem túlzott: az autó lelassított közvetlenül mellette és az anyósülésen ülő férfi menet közben kinyitotta az ajtót. Ahogy nő az ember, úgy tudja: lehet, hogy kiszólnak az embernek a letekert ablakon át, de ajtót nem nyitogatnak. Tényleg úgy látszott, mintha arra készülnének, hogy elvigyék a gyereket – mondta.

A kislány az eset óta szorong, és bár mindig is volt benne némi félsz, ha egy autó elhaladt mellette, a történtek után már nem szívesen ül a buszra sem vagy sétál haza egyedül. A szülei is tanácstalanok, a telefonon elérhető Lokátor, az okosóra és az egyéb, nyomkövetős eszközök sem nyújtanak százszázalékos védelmet.

A család éppen ezért a rendőrségi feljelentésen túl azt is fontosnak tartotta, hogy a nyilvánosság elé tárják a történetüket, ezzel is figyelmeztetve az embereket, bárki kerülhet hasonló helyzetbe, ám ha kellőképpen felkészítik a gyermeküket, a baj elkerülhető.

Így előzhetjük meg a tragédiát

Fontos leszögezni, hogy bárki válhat utcai zaklatás áldozatává, a téma egyik legnagyobb sztereotípiája, hogy a kihívó öltözet és viselkedés miatt kerülnek a legtöbben bajba, ez azonban nem feltétlenül igaz. A szandaszőlősi eset is jól mutatja, kabátban, sportfelszerelésben is könnyedén áldozattá válhatunk. Néhány dolog viszont segíthet, hogy ne maradjunk magunkra a szorult helyzetben, így például:

  • kiabáljunk, kérjünk segítséget;
  • azonnal fussunk oda emberekhez, menjünk a legközelebbi boltba, buszmegállóba, iskolába, vagy akár egy házba, ahol vannak;
  • soha ne menjünk közelebb az autóhoz, ne hajoljunk be az ablakon;
  • soha ne menjünk el idegennel, akkor se, ha kutya, cica van nála, vagy a szülőkre hivatkozik;
  • ha fizikai kontaktusra kerül sor, nem kell finomkodni: üssünk, rúgjunk, harapjunk, a cél, hogy kiszabaduljunk.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

