Az egészséges társadalom nyitja, hogy a kórház megtanulja a gyermekek nyelvét

Vidám színek a falakon, barátságos, játékos terek és egy felkötött karú mackó képe jelzi, jó helyen járnak azok a gyerekek, akiket baleset ért. Ma Magyarországon a Bethesda Gyermekkórház az egyetlen olyan intézmény, amely lehetővé teszi, hogy a gyerekek is eligazodjanak a kórház falain belül.

A barátságos tér és az érthető információk segítenek abban, hogy a gyerekek szorongása csökkenjen (Forrás: Bethesda Gyermekkórház)

– Ezt akadálymentes kommunikációnak hívjuk, amely elsősorban az SNI-s, vagyis a sajátos nevelési igényű gyermekek megsegítését szolgálja, ám valójában nem csak nekik, hanem minden gyermeknek, szülőnek és az egész családnak fontos, hogy az egészségügyi intézmény gondolata ne idegen, rideg közeg legyen, hanem ide érkezve rögtön barátságos környezetbe kerüljenek, miközben megkapják a számukra legfontosabb információkat – magyarázta Szászi-Szrenka Melinda, a Bethesda gyógypedagógus-logopédusa.

A szakember rámutatott: mindegy, hogy vizsgálatra, beavatkozásra vagy csak konzultációra érkeznek, ezek a helyzetek fokozott stresszt jelentenek a családnak.

– Ma már rengeteg vizsgálat tanulmány van arról, hogy

stresszes, szorongó állapotban beszűkül a tudatunk,

és a verbális kommunikációt kevésbé tudjuk értelmezni. Ezt oldja fel az akadálymentes kommunikáció, hivatalos nevén az augmentatív és alternatív kommunikáció, ami alapvetően nem új, de feltörekvő terület a gyógypedagógián, és így az egészségügyi intézmények falain belül – fűzte hozzá.

Kevesebb félelem, rövidebb beavatkozási idő

– A kommunikációhoz való jog minden gyermek és felnőtt alapjoga, az alternatív és augmentatív kommunikáció pedig megannyi megoldást kínál arra, hogy már a megérkezés pillanatában pontosan tudja a gyermek, mi fog vele történni – mondta Szászi-Szrenka Melinda.

– A Bethesda Gyermekkórház kommunikációs akadálymentesítésével kórházi tér barátságosabbá, az információk egyértelművé válnak a falakon belül – vette át a szót Károlyi Lilla, a Bethesda klinikai szakpszichológusa, aki ezt azzal példázta, hogy amikor egy család hallásvizsgálatra érkezik, az a gyermek számára idegen és rémisztő lehet, ám ha a váróban nemcsak egy értelmezhetetlen kifejezést, hanem gyermekeknek szóló képeket, szimbólumokkal teli ábrákat lát, hogy mi vár rá az ajtó mögött, milyen vizsgálatrón van szó, a gyermek félelme, szorongása enyhülni kezd.