bethesda gyermekkórházakadálymentes kommunikációprevenció

Az egészséges társadalom nyitja, hogy a kórház megtanulja a gyermekek nyelvét

Hamar elillan a félelme a gyerekeknek a Bethesda Gyermekkórházban. Az ide érkező kicsiket ugyanis ezentúl barátságos tér és számukra is érthető információk várják. Az intézmény célja, hogy a család egyik tagja se traumatizálódjon, a beavatkozások sikeresebbek, a várakozási idő pedig rövidebb legyen. A módszer hosszú távon is kifizetődik: megalapozza a fiatalok későbbi egészségtudatosságát is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 5:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vidám színek a falakon, barátságos, játékos terek és egy felkötött karú mackó képe jelzi, jó helyen járnak azok a gyerekek, akiket baleset ért. Ma Magyarországon a Bethesda Gyermekkórház az egyetlen olyan intézmény, amely lehetővé teszi, hogy a gyerekek is eligazodjanak a kórház falain belül.

A barátságos tér és az érthető információk segítenek abban, hogy a gyerekek szorongása csökkenjen (Forrás: Bethesda Gyermekkórház)

– Ezt akadálymentes kommunikációnak hívjuk, amely elsősorban az SNI-s, vagyis a sajátos nevelési igényű gyermekek megsegítését szolgálja, ám valójában nem csak nekik, hanem minden gyermeknek, szülőnek és az egész családnak fontos, hogy az egészségügyi intézmény gondolata ne idegen, rideg közeg legyen, hanem ide érkezve rögtön barátságos környezetbe kerüljenek, miközben megkapják a számukra legfontosabb információkat – magyarázta Szászi-Szrenka Melinda, a Bethesda gyógypedagógus-logopédusa.

A szakember rámutatott: mindegy, hogy vizsgálatra, beavatkozásra vagy csak konzultációra érkeznek, ezek a helyzetek fokozott stresszt jelentenek a családnak.

– Ma már rengeteg vizsgálat tanulmány van arról, hogy

stresszes, szorongó állapotban beszűkül a tudatunk,

és a verbális kommunikációt kevésbé tudjuk értelmezni. Ezt oldja fel az akadálymentes kommunikáció, hivatalos nevén az augmentatív és alternatív kommunikáció, ami alapvetően nem új, de feltörekvő terület a gyógypedagógián, és így az egészségügyi intézmények falain belül – fűzte hozzá.

 

Kevesebb félelem, rövidebb beavatkozási idő

– A kommunikációhoz való jog minden gyermek és felnőtt alapjoga, az alternatív és augmentatív kommunikáció pedig megannyi megoldást kínál arra, hogy már a megérkezés pillanatában pontosan tudja a gyermek, mi fog vele történni – mondta Szászi-Szrenka Melinda.

– A Bethesda Gyermekkórház kommunikációs akadálymentesítésével  kórházi tér barátságosabbá, az információk egyértelművé válnak a falakon belül – vette át a szót Károlyi Lilla, a Bethesda klinikai szakpszichológusa, aki ezt azzal példázta, hogy amikor egy család hallásvizsgálatra érkezik, az a gyermek számára idegen és rémisztő lehet, ám ha a váróban nemcsak egy értelmezhetetlen kifejezést, hanem gyermekeknek szóló képeket, szimbólumokkal teli ábrákat lát, hogy mi vár rá az ajtó mögött, milyen vizsgálatrón van szó, a gyermek félelme, szorongása enyhülni kezd.

Forrás: Bethesda Gyermekkórház

– Már azzal, hogy egy-egy piktogram is lejjebb van elhelyezve, a gyermek szemmagasságához, segít, hogy a kicsik be tudjanak kapcsolódni a folyamatba – mutatott rá. Mint mondja, a cél, hogy vissza tudják adni a kompetenciáját a gyermeknek és a családnak is a kórházi szituációkban.

Csökken a szülők és a gyermekek szorongása, mire a vizsgálat bekövetkezik, már sokkal együttműködőbbek lesznek, ezáltal a beavatkozási folyamat is sikeresebb, senki sem traumatizálódik

– magyarázta.

Forrás: Bethesda Gyermekkórház

– Nemrég egy törött csont miatt jártam itt a gyermekemmel, így a saját bőrömön tapasztalhattam meg, mit jelent a gyakorlatban az akadálymentes kommunikáció. Hatalmas segítség volt, hogy amíg várakoztunk a traumatológián, a folyosó falára függesztett egyik „játék” segítségével meg tudtuk nézni, melyik csontja törött el, és egyébként az emberi test milyen kívülről, és mi van odabent. Meg tudta tapogatni, megértette, miről van szó, és mire a képalkotó vizsgálatra sor került, pontosan tudta, mi fog történni – példázta Szászi-Szrenka Melinda.

 

Egészségesebb generáció

A szakemberek szerint mindez nem csak abban segít, hogy a kicsik ne féljenek a kórházi jelenléttől vagy a kivizsgálásoktól, de edukatív hatása is van, amely megalapozza a későbbi egészségtudatosságukat is.

Egy gyermek ugyanis, aki az egészségügyi környezettől nem szorong és nincs negatív berögzülése, és partnerként kezelik, érti, mi történik körülötte, felnőttként is hamarabb eljár majd szűrővizsgálatokra, ha pedig ellátásra szorul, nem vár ki a végsőkig, hanem segítséget kér majd

– vélekedtek. Mint mondják, a vérvétel is tipikusan az a helyzet, amitől általában félnek a gyerekek, ez pedig a későbbiekben elriasztja őket attól, hogy rendszeresen eljárjanak szűrővizsgálatokra, veszélyeztetve ezzel a saját egészségüket. Nagyon fontos, hogy ezt már gyermekkorban hatékonyan kezeljük.

– A Bethesdában a vérvételi helyiség melletti falon egy gyerekek szóló érthető folyamatábrát tettünk ki, ahol láthatják, mi fog történni és milyen eszközöket tud majd bent alkalmazni a figyelemelterelésre, mint például a VR-szemüveg. Ez a pozitív élmény pedig a hosszú távú egészség megtartására is hatással lehet – mutatott rá a pszichológus.

Forrás: Bethesda Gyermekkórház

 

Nem mindegy, hogyan fogalmaznak

Az intézmény arra is figyel, hogy ne csak a kórházi környezet legyen számukra megnyugtató és jól érthető, hanem az őket kezelő szakemberek is.

– Az orvosok és nővérek számára úgynevezett szuggesztív kommunikációs tréninget tartunk, amely abban segít, hogyan tudnak a vizsgálatról úgy beszélni, hogy az a gyermekben ne keltsen félelmet. Nem mindegy, hogy azt mondjuk, ez most fájni, csípni fog, vagy vigyázz, most nyomom be a tűt, ne nézz oda, hanem úgy fogalmazunk a beavatkozásról, hogy „kíváncsi vagyok, hogy neked ez milyen érzés lesz, utána meg tudjuk beszélni”, vagy „mindenki másképp szokta ezt megélni, kíváncsi vagyok, hogy neked ez milyen érzés lesz”. Mindezzel segíthetjük a gyermek érzelmi állapotának szabályozását, modulálását – mutatott rá.

Károlyi Lilla és Szászi-Szrenka Melinda úgy véli, a szuggesztív kommunikációs módszerrel és az intézmény akadálymentes kommunikációjával mindenki nyer, a szakemberek, a gyerekek és a szüleik is.

– Az, hogy sokkal sikeresebbek és jobb hangulatban telnek a beavatkozásaik, mert a gyerekek együttműködőbbek, nem félnek, kevésbé sírnak, a várakozási időt is jelentősen lecsökkenti. Az itt dolgozó kollégáknak nemcsak szakmailag, de lelkileg is sokat jelent, amikor egy család elégedetten távozik a Bethesdából – összegeztek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Bethesda Gyermekkórház)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
